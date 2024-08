Wirtualna Polska chce poprawić wyniki dzięki AI i przejęciom

Choć w oczekiwaniu na słabe wyniki za drugi kwartał akcje holdingu Wirtualna Polska (WPH) potaniały od majowego szczytu nawet o jedną trzecią (do 83,9 zł), to we wtorek po publikacji rezultatów jeszcze traciły. Teraz analitycy czekają na poprawę wyników głównego segmentu: reklamy i subskrypcji, na który składają się głównie Wirtualna Polska Media, odpowiadająca za reklamowe wpływy, oraz Audioteka, prowadząca platformę z audiobookami.

Reklama

Wolne zwyżki w reklamie

W II kwartale br. działająca na rynku reklamy internetowej oraz na rynku rezerwacji turystycznych i szerzej w e-commerce Grupa WPH zanotowała około 381 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 5,9 proc. rok do roku), ale jej zyski spadły. Wprawdzie powtarzalny wynik EBITDA był tylko lekko niższy niż przed rokiem (o 1,8 proc.), ale zysk operacyjny skurczył się o 22 proc. (do 45,7 mln zł), a zysk przypadający na akcjonariuszy giełdowej firmy skurczył się o ponad 47 proc. (do 16,8 mln zł).

Analitycy ankietowani przez „Parkiet” oczekiwali mniejszych spadków zarobków holdingu.

– Wyniki były słabe, szczególnie w segmencie reklamy. W drugim półroczu liczymy na widoczniejsze efekty po stronie kosztowej i lekkie przyspieszenie dynamiki przychodów w obszarze reklamy i subskrypcji do 4–5 procent. Pozwoliłoby to na poprawę o górne kilka procent wyniku segmentu w drugim półroczu, czyli nadrobienie spadku z dwóch pierwszych kwartałów – komentuje Dominik Niszcz z Domu Maklerskiego Trigon.