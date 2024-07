Notowania spółki Scanway podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Po południu kurs rośnie o prawie 3 proc., do 36,1 zł. To reakcja na informację, że spółka zrealizuje wspólnie z Marble Imaging projekt finansowany przez Europejską Agencją Kosmiczną w ramach programu InCubed.

– Podpisana umowa na docelową kwotę 3,2 mln euro to rekordowy w historii Scanway kontrakt przeznaczony na realizację najambitniejszego z naszych dotychczasowych projektów. Wspólnie z Marble Imaging zamierzamy opracować pierwszą w Europie konstelację satelitów dostarczających multispektralne dane Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości. W segmencie New Space dotąd tylko jedna europejska firma jest zdolna dostarczać tego rodzaju rozwiązania, dzięki czemu możemy znacząco poszerzyć grono naszych potencjalnych klientów – komentuje Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya.

Jaki projekt zrealizuje Scanway?

Polska firma ma opracować i dostarczyć do mikrosatelity demonstracyjnego dwa teleskopy, w tym jeden w paśmie widzialnym z rozdzielczością poniżej 1 metra na piksel, dla przyszłej konstelacji do obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości rozwijanej przez partnera, czyli wspomnianą już niemiecką firmę Marble Imaging, z którą zawarto porozumienie o współpracy w listopadzie ubiegłego roku. Wyniesienie demonstracyjnego satelity na niską orbitę Ziemi jest planowane na przełomie 2025 i 2026 r. Całkowita kwota finansowania projektu z ESA wynosi 3,94 mln euro, z czego 3,2 mln euro alokowane jest dla Scanwaya, a 0,74 mln euro dla Marble Imaging. Platformę satelitarną dostarczy Reflex Aerospace, a za wyniesienie satelity odpowiadać będzie firma Exolaunch.

Polska mocniejsza w ESA

Program InCubed jest jednym z programów opcjonalnych ESA, zasubskrybowanym przez Polskę w 2023 r. w ramach zwiększenia polskiej kontrybucji do Agencji. Łączna pula polskiej subskrypcji do programów opcjonalnych ESA na lata 2023–2025 wynosi 200 mln zł. Scanway, poza InCubed 2, jest wymieniony jako potencjalny dostawca tzw. ładunków użytecznych jeszcze w co najmniej czterech programach o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.