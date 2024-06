Celem zarządu producenta urządzeń pomiarowych w perspektywie do 2028 roku jest osiągnięcie średniorocznej dynamiki wzrostu przychodów w przedziale 8-10 proc oraz zwiększenie rentowności EBITDA od 5 do 6 pkt proc. w stosunku do 2023 roku. Jednocześnie wskaźnik dług netto do EBITDA ma pozostać na poziomie poniżej 2x.

Reklama

Strategia ma przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie (okres ok. 2 lat) grupa skoncentruje się na wypracowaniu rozwiązań grupowych oraz realizacji inicjatyw organizacyjnych. Ich rezultaty mają być widoczne w drugim etapie strategii (lata 2026-28) w postaci realizacji zdefiniowanych celów finansowych.

Strategia w głównej mierze będzie opierać się na wzroście organicznym, wynikającym z planowanych inicjatyw strategicznych, zarząd nie wyklucza przejęć w celu uzupełnienia kompetencji i wykorzystania szans rynkowych.

Wzrost dzięki dwóch najbardziej perspektywicznym segmentom

Według założeń zarządu motorem wzrostu przychodów grupy będą segmenty energii elektrycznej oraz wody i ciepła, gdzie - obok rozwoju obecnych produktów - grupa planuje wdrożyć nowe zintegrowane rozwiązania m. in. w obszarze zarządzania mediami i wodą oraz OZE. - Grupa skoncentruje się na wdrożeniu nowych modeli biznesowych opartych o nowoczesne systemy i usługi technologiczne (XaaS - wszystko jako usługa, DaaS - dane jako usługa) oraz dostarczaniu zaawansowanej analityki w zakresie efektywnego zarządzania danymi pomiarowymi i infrastrukturą. Grupa chce zaoferować wartość dla klientów w postaci kompleksowej obsługi potrzeb związanych z transformacją energetyczną, optymalizacją zużycia mediów energetycznych i wody, rozliczaniem i realizacją celów klimatycznych – wyjaśnia Apator w komunikacie.

Zakładana poprawa rentowności ma wynikać z inicjatyw organizacyjnych m.in: konsolidacji procesów zakupowych, podniesienia wydajności operacyjnej, specjalizacji produkcyjnej oraz standaryzacji procesów administracyjnych do centrów usług wspólnych.