Zmiana w akcjonariacie PZU. BlackRock zwiększa swój udział

BlackRock dokupił akcji największego polskiego ubezpieczyciela. Transakcja miała miejsce 15 maja 2025 r. W środę poinformował o niej zarząd PZU.

Tyle akcji dokupili amerykanie

Przed zawarciem transakcji BlackRock posiadał 43 118 728 akcji, co stanowiło 4,988 proc. kapitału zakładowego największego polskiego ubezpieczyciela. Po transakcji liczba akcji, które posiada BlackRock wzrosła do 43 249 344, czyli do 5 proc. kapitału i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

BlackRock to największy na świecie zarządzający aktywami, którego siedziba mieści się w Nowym Jorku. Firma zarządza aktywami o wartości przekraczającej 10 bln dol. i obsługuje klientów instytucjonalnych, rządy oraz inwestorów indywidualnych na całym świecie.

Czytaj więcej Ubezpieczenia PZU idzie w górę. „Dobre fundamenty i perspektywy” Kurs akcji największego polskiego ubezpieczyciela na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dynamicznie rośnie od końca listopada zeszłego roku. W mijającym tygodniu bił kolejne rekordy. Najpierw wyraźnie przebił 62, a następnie także 63 zł za akcję. W czwartek spółka pokazała wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Wyraźnie lepsze od oczekiwań rynkowych.

Dobry początek roku PZU

W zeszłym tygodniu PZU pochwaliło się najlepszym pierwszym kwartałem w swojej historii. Grupa PZU w pierwszym kwartale 2025 r. zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń o 521 mln zł - do ponad 7,5 mld zł. To wzrost o 7,4 proc. rok do roku. Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, sięgnął blisko 1,8 mld zł, czyli wzrósł o 40,4 proc. r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności aROE sięgnął 22,4 proc. (wzrost o 5,3 punktu procentowego r/r). Pozytywny był też wpływ wyniku inwestycyjnego, który wzrósł o 13,3 proc. r/r, do 733 mln zł. W ramach współpracy z należących do Grupy PZU bankami Alior i Pekao ubezpieczyciel zebrał 415 mln zł składki przypisanej brutto (wzrost o 37 proc. r/r), a ze wszystkimi bankami – 569 mln zł (wzrost o 30,9 proc. r/r).