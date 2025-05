Największy polski ubezpieczyciel pochwalił się w czwartek wynikami za pierwszy kwartał 2025 r. Grupa PZU zwiększyła w tym czasie przychody brutto z ubezpieczeń o 521 mln zł, do ponad 7,5 mld zł. To wzrost o 7,4 proc. rok do roku.

Reklama

Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, sięgnął blisko 1,8 mld zł, czyli wzrósł o 40,4 proc. r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności aROE sięgnął 22,4 proc. (wzrost o 5,3 punktu procentowego r/r). Pozytywny był też wpływ wyniku z inwestycji, który wzrósł o 13,3 proc. r/r, do 733 mln zł. W ramach współpracy z należących do Grupy PZU bankami Alior i Pekao ubezpieczyciel zebrał 415 mln zł składki przypisanej brutto (wzrost o 37 proc. r/r), a ze wszystkimi bankami – 569 mln zł (wzrost o 30,9 proc. r/r).

- Wysoki wynik w pierwszym kwartale tego roku to bardzo dobra wiadomość. Cieszy zwłaszcza wzrost rentowności biznesu ubezpieczeniowego. Wynik z ubezpieczeń i pozostałej działalności wzrósł do prawie 1,3 mld zł i był o ponad połowę wyższy rok do roku. Uzyskaliśmy istotne wzrosty wartości sprzedaży i bardzo dobre rentowności – skomentował Andrzej Klesyk, pełniący obowiązki prezes PZU. - Wyzwanie na najbliższy czas to utrzymanie lub wzrost zarówno rentowności, jak i naszej pozycji rynkowej. Szereg wyzwań widzimy także w obszarze zdrowia i zarządzania aktywami, gdzie mamy nie tylko dużą przestrzeń do rozwoju, ale teraz również determinację do właściwego wykorzystania potencjału Grupy, by ten rozwój przyspieszyć. Dobre wyniki finansowe i silna pozycja kapitałowa nam to umożliwiają - dodał.

Mocne polisy majątkowe PZU

Przychody brutto PZU z ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim w pierwszym kwartale 2025 r. wzrosły o 8,8 proc. rok do roku, przekraczając 4,5 mld zł. Wskaźnik mieszany COR wyniósł 82,5 proc., co oznacza wyraźną poprawę rentowności (o 7,6 punktu procentowego r/r).

- W naszym biznesie majątkowym wciąż rośnie znaczenie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, których dynamika w pierwszym kwartale 2025 r. przekroczyła 12 proc., głównie za sprawą zwiększonych zakresów i wyższych sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach PZU Dom oraz PZU Firma dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w działalności korporacyjnej m.in. za sprawą wysokich dynamik w segmencie klienta strategicznego, gdzie był to efekt pozyskania lub odnowienia kilku kontraktów o większej wartości jednostkowej i okresie pokrycia dłuższym niż 12 miesięcy – wyjaśnił Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU. - W tym samym czasie mieliśmy do czynienia z niższym udziałem kosztów szkód ze względu na niższe ich częstości, poprawą efektywności kosztowej oraz pozytywnym wpływem udziału reasekuratora w rozwinięciu rezerw z lat ubiegłych. Pozwoliło nam to uzyskać bardzo dobre rentowności i przyczyniło się do wzrostu wyniku operacyjnego w segmencie pozakomunikacyjnym o 55,2 proc. rok do roku - dodał.