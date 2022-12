Rafako i Mostostal Warszawa skierowały do Tauron Wytwarzanie żądanie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia. Żądanie dotyczy gwarancji zapłaty do kwoty około 109,77 mln zł. Chodzi o zapłatę za realizację kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, którą to Rafako i Mostostal Warszawa realizowały dla katowickiej spółki. Blok, mimo burzy wokół niego pracuje obecnie na pełnych obrotach.