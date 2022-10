W okresie styczeń – wrzesień 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły 383,1 mld zł i były o 23,1 mld zł wyższe w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – wynika z piątkowego komunikatu Ministerstwa Finansów.

Taki wzrost rok do roku to zasługa dochodów podatkowych, które wciąż dynamicznie rosną mimo tarczy antyinflacyjnej i reform Polskiego Ładu. Łącznie zwiększyły się one aż o 39 mld zł, z czego dochody z VAT były wyższe o 7, 3 proc. (ok. 11,6 mld zł), z PIT - o 10,7 proc. (ok. 5,5 mld zł), z CIT - o 40,7 proc. (ok. 15,4 mld zł), a z akcyzy – o 8,3 proc. (ok. 4,7 mld zł).

Dochody niepodatkowe wyniosły w okresie styczeń-sierpień 29,8 mld zł i były niższe o ok. 15,9 mld zł (tj. 34,8 proc.) niż rok wcześniej. Resort finansów wyjaśnia, że związane jest to z kosztami rządowej pomocy w związku z kryzysem energetycznym. I tak, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który finansuje m.in. dodatki węglowe, została przekazana części zysku NBP (9,6 mld zł) oraz I transza z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (2,1 mld zł).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. wyniosło 355,7 mld zł o było wyższe o 43,2 mld zł (13,8 proc.) niż rok wcześniej.

MF wyjaśnia w komunikacie, że wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do FUS (więcej o ok. 5,5 mld zł) na finasowanie uzupełniające (co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7 proc. waloryzacji świadczeń).

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 4 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 5,3 mld zł. W ramach subwencji ogólnej dla JST wykonanie było wyższe o 3,4 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej ( m.in. w związku z przekazaniem środków na podwyżki dla nauczycieli).

Większe wykonanie odnotowano także w ramach środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 3,6 mld zł) zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym zapłaty składki oraz szacowanej wysokości wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE. A także w zakresie obsługi długu Skarbu Państwa - więcej o ok. 3,3 mld zł.

Mimo wyższych wydatków, budżet państwa po sierpniu wciąż był na plusie. Nadwyżka wyniosła 27,5 mld zł. Limit deficytu na 2022 r. w ustawie budżetowej to ok. 30 mld zł.