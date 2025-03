Ryzyka prawnika

Teraz na tle nakreślonego powyżej krajobrazu regulacyjno-nadzorczego powinniśmy spojrzeć na rolę prawnika in-house w spółce giełdowej. W przypadku podejrzenia prania pieniędzy może się okazać, że z doradcy niepostrzeżenie staje się oskarżonym, wobec możliwego rozszerzania odpowiedzialności za pomocnictwo. Tym bardziej że mnogość różnego rodzaju powiązań i potencjalnych konfliktów interesów powodować może zachowanie, które (zwłaszcza z perspektywy ex post) wydawać się będzie bardzo dziwne i niekonsekwentne.

Bo przecież teoretycznie taka osoba zobowiązana jest do lojalności względem spółki, ale pragmatyzm może powodować chęć większej lojalności względem zarządu. Tym bardziej że oczekiwaniem względem prawnika najczęściej nie jest usłyszenie, że coś jest zabronione, tylko jak zrobić, żeby nie było zabronione. I oczywiście najczęściej dzieje się to pod presją czasu, kiedy dochowanie należytej staranności oraz weryfikacja beneficjentów rzeczywistych stają się praktycznie niemożliwe.

Czy prawnik w takiej sytuacji ma być „nad zarządem” wstrzymującym daną transakcję? Jeśli tak, to jakie ma narzędzia, aby tego dokonać? A jeśli nie, to w jakim zakresie może zostać obciążony za niewłaściwe decyzje zarządu? Czy udokumentowanie sprzeciwu daje szansę na uniknięcie odpowiedzialności, czy wręcz przeciwnie, jest formą samooskarżenia – jeśli wiedziałeś, to dlaczego nie zawiadomiłeś stosownych organów? O tym podyskutujemy 2 kwietnia podczas webinarium. Już dziś wiem, że odpowiedzi mogą nie być proste.

Na to wszystko należy nałożyć coraz trudniejsze otoczenie regulacyjno-nadzorcze. Puchnące regulacje, zmieniające się interpretacje, rozbieżności pomiędzy praktyką rynkową a rozumieniem przestępczości gospodarczej przez prokuratury i sądy – to czynniki, które czynią sytuację prawników jeszcze gorszą. Zwłaszcza w kontekście bardzo dużego przesunięcia w czasie pomiędzy wystąpieniem danego zdarzenia a formalnym wyciągnięciem konsekwencji. Jeśli „inni tak robią”, to bardzo trudno sprzeciwić się takiemu postępowaniu. I bardzo łatwo jest do tych „innych” dołączyć, choćby po to, aby utrzymać równowagę konkurencyjną.

A kiedy po kilku latach na tych „innych” zaczynają być nakładane sankcje, na refleksję jest już trochę za późno. I w sytuacji spółki giełdowej, gdzie mamy do czynienia z wysokim poziomem przejrzystości informacyjnej, z udokumentowaniem wielu działań z datą pewną, z dużą liczbą interesariuszy, prawdopodobieństwo sięgnięcia do wydarzeń historycznych dynamicznie rośnie. Dlatego zawód prawnika spółki giełdowej jest profesją wysokiego ryzyka i wymaga wysokiego poziomu zabezpieczeń proceduralnych. Co z kolei utrudnia funkcjonowanie tych spółek i nie sprzyja rozwojowi rynku kapitałowego. Cała nadzieja w deregulacji, bo obecny poziom ujawnień spółek giełdowych wprawdzie istotnie ogranicza ryzyko inwestorów, ale jeszcze bardziej ogranicza ich zyski.