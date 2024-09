Gdzie leży problem?

¶ firma waloryzująca ceny wg wskaźnika inflacji – stawka podatkowa pozostaje taka sama,

¶ osoba na B2B mająca w umowie zapisy uwzględniające inflację – stawka podatku stała.

Tylko i wyłącznie osoba będąca na etacie czy emeryturze, której podwyższono wynagrodzenie, nawet gdy była to tylko zmiana inflacyjna (np. podwyższył rząd, rekompensując wzrost cen w administracji czy emeryturę, zapewnił to układ zbiorowy z pracodawcą czy po prostu pracodawca prowadzi politykę waloryzacji wynagrodzeń), wraz z jego wzrostem oddaje budżetowi coraz większy procent swoich dochodów. Jest to skutkiem braku corocznej waloryzacji progów podatkowych o wskaźnik wzrostu cen, a ta sytuacja z kolei skutkuje realnym spadkiem wartości wynagrodzenia netto w przypadku jego waloryzacji tylko o wskaźnik inflacji. Czyli gdy wynagrodzenie lub emerytura zostały zwaloryzowane tylko o wskaźnik inflacji, co w założeniu powinno powodować, że sytuacja finansowa takiej osoby się nie zmienia, tak jednak nie jest, bo może okazać się, że od dodatkowej kwoty płaci ona nie 21, lecz 41 proc. podatku.

Patrząc na statystyki, coraz więcej osób znajduje się w takiej sytuacji – obecny II próg podatkowy to raptem półtorej średniej krajowej i objął w 2022 r. tylko ok. 750 tys. osób (dla porównania – liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na ryczałcie to prawie 900 tys., a kolejne 500 tys. rozlicza się wg skali liniowej – to osoby, dla których rozliczanie się wg skali podatkowej i płacenie 41 proc. podatku jest nieopłacalne).

A co na to media (co podchwytują politycy)? Ano że „Polacy bogacą się na potęgę, coraz więcej osób przekracza II próg”, zapominając, że w dużej części jest to tylko efekt inflacji, a niekoniecznie wzrostu zamożności.

Ale czy rząd cokolwiek planuje w tej kwestii? Nie – bo najważniejsze obecnie jest zwolnienie z zapłacenia składki zdrowotnej od samochodu zakupionego po zakończeniu umowy leasingu dla osób na B2B (co wcześniej obniżało i podatek, i składkę)… To wg polityków „największy absurd” systemu podatkowo-składkowego. Ja natomiast widzę wiele większych aberracji i to znacznie bardziej kosztownych czy dla budżetu, czy dla obywateli.