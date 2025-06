Czerwiec pełen wydarzeń

Na innych giełdach wpatrywano się przede wszystkim w cenę ropy, bo oprócz wzrostu jej cen skutki dla reszty świata tej wojny będą ograniczone (wzrost inflacji). Gdyby jednak Iran zamknął cieśninę Ormuz, to cena ropy wzrosłaby o dalsze 50 proc., co znacznie utrudniłoby zwalczanie inflacji przez Fed (również przez RPP). To zaś zmusiłoby USA do mocnej reakcji, co zakończyłoby okres spokoju na rynkach.

Porzućmy na chwilę geopolitykę. W czerwcu odbyło się też w USA posiedzenie FOMC-u (Federalny Komitet Otwartego Rynku), a w Polsce Rady Polityki Pieniężnej. W wyniku obu posiedzeń stopy pozostały bez zmian i nikt nie odczekiwał innego rozwiązania. Prognozy w USA jednak się zmieniły w porównaniu z marcem. PKB w tym roku wzrośnie o 1,4 proc., a nie o 1,7 proc. Inflacja PCE wyniesie 3 proc., a nie 2,7 proc. Coraz bliżej do stagflacji, co pokazywał również komunikat po posiedzeniu (bez użycia słowa „stagflacja”). Nadal większość członków FOMC-u oczekuje dwóch cięć stóp, ale nieznacznie mniejsza jest liczba gołębi.

Jerome Powell, szef Fedu, podczas konferencji prasowej nadal nie był przekonany co do tego, kiedy i jak mocno stopy spadną. Nawiasem mówiąc, pojawiają się opinie, zgodnie z którymi prezydent Trump może już, wyprzedzająco, nominować nowego szefa Fedu. Wtedy do maja 2026 r. (koniec kadencji) nadal szefem Fedu byłby Jerome Powell, ale słowa nowego nominata mogłyby bardzo zaszkodzić wiarygodności Fedu i dodatkowo osłabić dolara.

W Polsce po posiedzeniu RPP zadziwiająca była nie treść, lecz forma konferencji prasowej. Prezes Adam Glapiński w ciągu 8 minut przedstawił powody pozostawienia stóp bez zmian, potem odpowiedział (krótko) na dwa pytania. W sumie konferencja trwała 14 minut, co w porównaniu z nawet dwugodzinnymi konferencjami prezesa musiało nieco dziwić. Komentatorzy dopatrzyli się w tej konferencji większej liczby jastrzębich akcentów, ale nadal uważam, że na posiedzeniu w lipcu odbędzie się dyskusja nad projekcją inflacji, a decyzja o obniżce zapadnie we wrześniu (w sierpniu nie ma posiedzenia).

Warto odnotować, bo to dla rynków jest bardzo ważne, że odbyło się posiedzenie TSUE w sprawie kredytów złotowych ze wskaźnikiem WIBOR. Zaskoczenie nie było, bo przecież ten wskaźnik jest nie do podważenia. Nawet pełnomocnik powoda podczas tego posiedzenia bardzo wyraźnie tak właśnie mówił. Chodzi więc jedynie o to, czy banki właściwie informowały klientów. Sąd postanowił, że zostanie wydana opinia rzecznika generalnego TSUE (11 września 2025 r.). Z tego wynika, że wyrok zapadnie kilka miesięcy później – najprawdopodobniej w I połowie 2026 r.

Zakładam, że kredytobiorcy nie powinni liczyć na pozytywne dla nich orzeczenie w tej sprawie. Nadal jednak wisi nad rynkiem sprawa podatku od „nadmiarowych zysków” banków. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego podatku, ale niektórzy politycy bardzo namawiają do jego zastosowania. To rzeczywiście przydałoby się budżetowi i politykom chcącym obłaskawiać elektorat. Dla GPW oznaczałoby to zakończenie hossy, bo przecież banki to większość dużych, płynnych, spółek lubianych przez zagranicę.