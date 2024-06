W związku z kluczową rolą sektora finansowego w jej przeprowadzeniu profesjonaliści na rynku powinni edukować się w zakresie integracji ESG i zrównoważonego rozwoju z procesem inwestycyjnym.

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój sektora zielonych finansów, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach ONZ – w latach 2006–2023 liczba sygnatariuszy porozumienia Principles of Responsible Investment wzrosła do 5400, a całkowita wartość funduszy zarządzanych przez te organizacje przekroczyła 120 bln USD. W szczególności od czasu pandemii można było zaobserwować znaczny wzrost popularności terminu ESG, a w związku z perspektywami przyjęcia przez UE dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rynek zgłaszał pokaźne zapotrzebowanie na analityków ESG.

Obecnie koncepcja ESG staje się jednak przedmiotem rosnącej krytyki w związku z brakiem jednolitych standardów oraz dużym polem do stosowania greenwashingu przez przedsiębiorstwa. Znaczna subiektywność analiz przejawia się również w postaci niskiej korelacji pomiędzy wartością indeksów ESG, wynoszącą 0,61, w porównaniu z 0,96 dla klasycznych ocen kredytowych.

Niemniej swoiste pęknięcie bańki wokół ESG może stać się pretekstem do – nomen omen – bardziej zrównoważonego rozwoju sektora zielonych finansów. Unijne dyrektywy dotyczące raportowania pozafinansowego oraz plany dekarbonizacji do 2050 r. są już bowiem nieodwracalnym faktem, wymuszając doszkalanie się profesjonalistów na rynku finansowym. Pomocą w edukacyjnej misji służą znane organizacje, takie jak CFA Institute, GARP czy EFFAS, które od kilku lat oferują programy certyfikujące wiedzę w zakresie ESG i sustainability.

CFA Institute oferuje aż trzy „poziomy wtajemniczenia” w postaci kursu „Climate Finance”, certyfikatu CFA Institute Certificate in ESG Investing oraz certyfikatu Climate Risk, Valuation, and Investing Certificate. Ich obszar zainteresowań pozostaje porównywalny – oscylując wokół inwestowania społecznie odpowiedzialnego, integracji ESG do procesu inwestycyjnego oraz wyceny zielonych finansów i ryzyka klimatycznego – jednak znacznie różnią się pod względem ceny (odpowiednio: 339 USD, 865 USD i 1590 USD) oraz wymaganego nakładu nauki (odpowiednio: 8–12 godz., 100–130 godz. i 100 godz.). Obecnie najpopularniejszym z nich jest Certificate in ESG Investing, który zdawało już ponad 50 000 kandydatów z całego świata (zdawalność sięga 70 proc.). Climate Risk, Valuation, and Investing Certificate ma z kolei stać się odpowiedzią CFA Institute na wspomnianą wcześniej krytykę ESG, poprzez skupienie się na praktycznych aspektach związanych z wyceną zielonych finansów i ryzyka klimatycznego. W tej chwili jest to jednak jeszcze bardzo młoda certyfikacja, a jej cena ogranicza potencjalną pulę kandydatów niemal wyłącznie do osób delegowanych przez zatrudniające ich firmy – co ogranicza dostępność informacji na jej temat. Atutem programu jest za to system zapisów podzielony na „kohorty”, co w zamyśle ma sprzyjać integracji między kursantami oraz oferować liczne okazje do networkingu.