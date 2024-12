Inwestorzy w swoich decyzjach patrzą na ESG

Wiele wskazuje, że firmy stają się coraz bardziej świadome znaczenia ESG. Tylko 28 proc. spółek w Polsce traktuje regulacje i wymogi dotyczące sprawozdawczości jako przeszkody dla inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z kolei niespełna jedna trzecia uważa, że ograniczają one zdolność do koncentrowania się na przyszłości. – Zasady ESG powinny być zintegrowane ze strategią korporacyjną firmy, co prowadzi do maksymalizacji korzyści biznesowych – podkreśla Wajer.

Co konkretnie robią firmy

Polskie przedsiębiorstwa w ramach działań na rzecz klimatu przede wszystkim starają się ograniczyć zużycie energii i robią to częściej (58 proc.) niż firmy z innych krajów naszego regionu (55 proc.).

Stosunkowo duży odsetek przedsiębiorstw zdecydował się na zatrudnienie nowych osób lub podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników w obszarze ESG. Warto jednak odnotować, że w Polsce ten trend jest słabszy niż w regionie (48 proc. vs. 53 proc.).

Na trzecim miejscu znalazło się przechodzenie na odnawialne źródła energii, takie jak słoneczna lub wiatrowa. Tutaj też jednak odstajemy nieco od regionu (42 proc. vs. 46 proc.). Warto odnotować, że w ramach działań ESG całkiem sporo firm (40 proc. w Polsce, czyli o 4 pkt proc. więcej niż w regionie) inwestuje w nowe technologie. Mowa m.in. o inwestycjach w rozwiązania związane ze zmniejszaniem emisji dwutlenku węgla. Na kolejnych miejscach znalazło się m.in. przeprojektowanie łańcuchów dostaw oraz ograniczenie spotkań i podróży służbowych.

O tym, że ESG to nie tylko wyzwania, ale też biznesowa szansa, świadczy fakt, że niemal jedna trzecia firm wymyśla nowe linie biznesowe, które pozwolą im wykorzystać możliwości rynkowe związane ze zmianami klimatycznymi, a 30 proc. wdraża zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Na co patrzą inwestorzy

Te wszystkie działania mogą skutkować nie tylko zwrotem w kierunku mniej emisyjnego biznesu, ale też niższymi kosztami i wyższą efektywnością. A to z kolei powinno mieć przełożenie na poprawę wyników finansowych oraz na wzrost wyceny przedsiębiorstwa.