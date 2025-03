Unijne przepisy dotyczące ESG szkodzą producentom uzbrojenia

Papiery niemieckiego koncernu Rheinmetall zyskały od początku roku 117 proc. Jest on producentem m.in. czołgów Leopard 2. I choć dotychczas był on rocznie zdolny do produkcji 30–50 takich pojazdów bojowych, to inwestorzy liczą na to, że zwiększy on produkcję po przejęciu fabryk zamykanych przez Volkswagena. Akcje niemieckiego koncernu metalurgiczno-zbrojeniowego ThyssenKrupp zdrożały natomiast od początku roku o prawie 140 proc.

Na zbrojeniowej gorączce zyskują nie tylko spółki z Niemiec. Papiery francuskiego koncernu Thales, producenta m.in. elektroniki wykorzystywanej w różnych systemach uzbrojenia, urosły od początku roku o 80 proc. Akcje włoskiego konglomeratu zbrojeniowego Leonardo zyskały w tym czasie 73 proc., francuskiej firmy lotniczej Dassault Aviation urosły o 60 proc., a brytyjskiego koncernu BAE Systems zdrożały o 37 proc. Przepisy rozporządzenia FDR nie pozwoliły jednak funduszom ESG na skorzystanie z tych zwyżek.

Indeks Bloomberg EMEA Aerospace/Defence, grupujący spółki zbrojeniowe, lotnicze i kosmiczne z obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zyskał od początku roku 37 proc. W tym czasie podobny indeks Bloomberga dla amerykańskich spółek z tego sektora urósł o ponad 2 proc., a indeks dla takich firm z regionu Azji oraz Pacyfiku spadł o prawie 7 proc.