- Obecnie inwestorzy potrzebują lepszej jakości danych ze spółek oraz bardziej zaawansowanych indeksów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pierwsze dane zrównoważone, opracowane zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi, będą poddane zewnętrznej weryfikacji i powinny być dostępne od 2025 roku - informuje Izabela Olszewska z zarządu GPW.

Sztuczna inteligencja pomaga w ESG

Podejście firm do kwestii zrównoważonego rozwoju zależy od wielu czynników, m.in. od branży w jakiej działają, wielkości biznesu oraz menedżerów. A podejście kadry zarządczej jest zaskakująco mocno różnicowane, co wybrzmiewa też w badaniu EY. Wyselekcjonowano w nim dwie grupy: „liderów” oraz „obserwatorów”. Ci pierwsi mają jasny i długofalowy pogląd na ESG oraz tendencję do wykraczania poza utarte ścieżki. Są lepiej przygotowani do wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji (AI) w obszarze zrównoważonego biznesu. A potencjał ten jest duży.

- Inteligentne systemy AI uczą się i dostosowują na podstawie bieżących działań, usprawniając w ten sposób podejmowanie decyzji i wykrywanie anomalii - podkreśla Jarosław Smulski, ekspert z IDC. Dzięki nowym technologiom można lepiej prognozować zapotrzebowanie na energię czy wodę i efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw, odpadami oraz optymalizować emisję CO2.

Choć o generatywnej sztucznej inteligencji mówi się bardzo dużo, to z badania IDC wynika, że mniej niż jedna trzecia europejskich firm przemysłowych zainwestowała znaczne środki w szkolenia, zakup oprogramowania i doradztwo dotyczące GenAI. Z kolei niemal co piąta przyznaje, że przeprowadza wstępne testy, ale nie ma jeszcze opracowanego planu wydatków.