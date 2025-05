Tauron rośnie już nie tylko w oczach inwestorów. Spółka notuje coraz lepsze wyniki

Tauron, katowicki koncern energetyczny, szacuje, że w I kw. tego roku jego zysk netto wzrósł o blisko 40 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Ponad 50 proc. zysku EBITDA wygenerował sektor dystrybucji. We wtorek kurs akcji spółki rósł o ponad 5 proc. Wyniki Tauronu to jednak nie wyjątek, bo wcześniej i Enea podała wstępne dobre wyniki, zaś co do PGE, analitycy prognozują jeśli nie najlepszy, to być może jeden z najlepszych kwartałów tej spółki. Wstępnych danych jeszcze nie znamy. Tauron jednak zasługuje na uwagę, bo w rok cena akcji spółki wzrosła o blisko 96 proc.