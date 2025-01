JSW czeka w kolejce po złoże węgla Dębieńsko. Pierwsi byli Niemcy

Władze spółki opublikowały odpowiedzi na pytania jednego z akcjonariuszy, który pytał m.in. o wyniki finansowe spółki. Władze podkreślają, że spółka będzie wdrażać plan naprawczy, ale po bardziej zdecydowane środki nie będzie obecnie sięgać. Spółka chce jednak uporządkować system wynagradzania. Wyniki finansowe nie ulegają obecnie poprawie i firma sięga po rezerwy.

Plan naprawczy bez cięć wynagrodzeń

Spółka przypomniała, że przyjęła „Plan strategicznej transformacji JSW", który zakłada realizację zadań w czterech kluczowych blokach: poprawa efektywności wydobycia, optymalizacja procesów zakupowych, racjonalizacja wydatków inwestycyjnych i optymalizacja funkcji wsparcia. Wszystkie działania w tych obszarach mają do końca roku 2027 przynieść spółce szacowane 8,5 mld zł pozytywnych skutków finansowych. Jednocześnie zarząd JSW informuje, że obecnie nie przewiduje wprowadzania oszczędności na wynagrodzeniach czy też w zakresie liczby zatrudnionych pracowników. „Zarząd dostrzega jednak konieczność uporządkowania istniejących w spółce systemów wynagradzania oraz wypracowanie systemu motywacji” – czytamy. Spółka jednak nie rozwija, o jakie działania miałoby chodzić.

Jednocześnie, w osobnym raporcie giełdowym opublikowanym tego samego dnia, spółka informuje, że zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o łącznej szacowanej kwocie 300 mln zł. To tzw. fundusz na trudne czasy, z którego spółka czerpie, kiedy pojawią się straty wynikające m.in. z wysokich kosztów wydobycia i spadającej ceny węgla koksującego.

Decyzja o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych FIZ zgodnie ze statutem JSW wymaga zgody rady nadzorczej spółki. Po dokonaniu umorzenia FIZ wartość inwestycji w portfel aktywów FIZ według wyceny z 29 listopada 2024 r. po dniu umorzenia szacuje się na kwotę około 3,1 mld zł Sumarycznie w 2025 r. zarząd wyraził zgodę na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych FIZ o łącznej szacowanej wartości 800 mln zł.

Niemcy ubiegli JSW

Wracając do pytań jednego z inwestorów, zapytał on także o zagospodarowanie złoża węgla koksującego (potrzebnego do produkcji stal) Dębieńsko. Do tego może jednak w ogóle nie dojść. Dlaczego? JSW czeka w kolejce. Obecnie toczy się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji badawczej dla powiązanej z niemieckim HMS Bergbau spółki SCIGC (Silesian Coal International Group of Companies), co uniemożliwia złożenie wniosku przez JSW. – Do czasu zakończenia tego postępowania, organ koncesyjny nie przyjmie i nie rozpatrzy wniosku o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego i metanu pokładów węgla „Dębieńsko 1" w wydzielonym obszarze „Dębieńsko" – informuje JSW.