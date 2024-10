Prezes spółki, która wygrała z polskim rządem zabiera głos. Akcjonariusze zarobią?

Firma GreenX Metals poinformowała o korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu arbitrażu międzynarodowego w zakresie swych roszczeń przeciwko Polsce, prowadzonych na podstawie polsko-australijskiej umowy w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji oraz Traktatu Karty Energetycznej. Sprawa dotyczyła niedoszłej kopalni węgla koksującego „Jan Karski” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i projektu „Dębieńsko” na Śląsku. W pierwszej sprawie Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Hadze przyznał racje inwestorowi, jednak w drugiej, oddalił jej wniosek.

Ile zapłaci Skarb Państwa?

Kwota odszkodowania, jaką podaje spółka, to nawet 1,3 mld zł. – Zasądzone odszkodowanie w kwocie 1.3 mld złotych będzie rosło o odsetki wynoszące około 6 procent rocznie, wedle dzisiejszych stóp SONIA plus jeden procent, do momentu pełnej i ostatecznej zapłaty przez Polskę – komentuje Ben Stoikovich, prezes GreenX Metals.

Nieco inaczej sprawę przedstawia Bartosz Swatek, radca Prokuratorii Generalnej i rzecznik prasowy tej instytucji, która reprezentowała interesy Skarbu Państwa przed arbitrażem. Wyjaśnia on, że w odniesieniu do drugiego wniosku, zasądzone zostało ok. jednej szóstej łącznie dochodzonego roszczenia, tj. ok 1,1 mld zł z odsetkami od 31 grudnia 2019 r. – Na tyle Trybunał Arbitrażowy ustalił maksymalną kwotę odpowiedzialności, gdyż roszczenia powodów dochodzone w obydwu postępowaniach były częściowo tożsame. Tym samym Trybunał uznał za niezasadne roszczenia na kwotę ok. 4,9 mld zł Z uwagi na wynik postępowania Trybunał obciążył strony kosztami postępowania w równych częściach – precyzuje rzecznik.