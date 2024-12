Kosztowny błąd. Tauron będzie odwoływać się od milionowej kary skarbówki

Czytaj więcej Energetyka Co po węglu w Grupie Tauron. Spółka ma plan Rozmawiamy z pracownikami o odstawianiu elektrowni konwencjonalnych. Równolegle musimy jednak działać, przygotowując się do zastąpienia technologii węglowych innymi źródłami. Mamy dla pracowników propozycje – mówi prezes Grupy Tauron Grzegorz Lot.

– Spółka zamierza wnieść odwołanie od decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z uwagi na przekonanie o braku skuteczności procesu połączenia spółek Tauron Zielona Energia (spółka przejmująca) z 10 spółkami komandytowymi (spółki przejmowane) i tym samym obniżenia udziału spółki w kapitale zakładowym Tauron Zielona Energia sp. z o.o. ze 100 proc. do 62,5 proc., co zostało zarejestrowane w dniu 1 lipca 2024 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, a determinuje utrzymanie statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej Tauron – czytamy dalej w komunikacie.

Decyzja urzędu w efekcie błędu spółki?

Spółka wyjaśnia, że w ramach czynności prawnych obejmujących połączenie i podwyższenie kapitału spółki Tauron Zielona Energia zidentyfikowała zaistnienie sytuacji wypełniającej przesłanki błędu istotnego w odniesieniu do parytetu wymiany udziałów. W konsekwencji Tauron oraz Tauron Zielona Energia, a także wspólnicy spółek przejmowanych podjęli kroki prawne w szczególności w postaci złożenia odpowiednich oświadczeń woli oraz odpowiednich wniosków do sądu rejestrowego, mające na celu doprowadzenie do uchylenia skutków prawnych postanowienia sądu rejestrowego dotyczącego rejestracji połączenia i podwyższenia kapitału spółki Tauron Zielona Energia, dokonanego na podstawie czynności prawnych obarczonych, w ocenie spółki oraz podmiotów uczestniczących w połączeniu, błędem.

Tauron w oparciu o posiadane opinie prawne, szacuje prawdopodobieństwo uchylenia skutków prawnych czynności obarczonych błędem z mocą wsteczną za większe niż 50%, podano dalej.

Spółka zapowiada też, że w przypadku wydania przez sąd powszechny prawomocnego orzeczenia skutkującego uchyleniem skutków prawnych połączenia i podwyższenia kapitału Tauron Zielona Energia podejmie działania w celu przywrócenia podatkowej Grupy Kapitałowej Tauron.