Sponsorzy nadal najwięcej pieniędzy przeznaczają na piłkę nożną

Wśród dyscyplin sportowych, do których trafia najwięcej pieniędzy od sponsorów, cały czas jest piłka nożna. W ubiegłym roku jej udział w całym torcie spadł jednak do 34,4 proc. z 37,5 proc., i to pomimo że w czerwcu i lipcu odbyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024, których gospodarzem byli Niemcy.

W rozgrywkach nasza narodowa drużyna nie wyszła jednak z grupy, zajmując w niej ostanie miejsce po dwóch porażkach i jednym zremisowanym meczu. Decydujący wpływ na spadek udziału piłki nożnej w całym torcie miał jednak fakt, że w tej dyscyplinie występuje już duże nasycenie rynku prawami sponsoringu i nie za bardzo jest miejsce na podpisywanie nowych istotnych kontraktów.

Rosnącym wsparciem może cieszyć się za to siatkówka (uzyskała 18,9 proc. całości przychodów sponsoringu). W tym przypadku zarówno firmy dające pieniądze, jak i kibice śledzący zmagania siatkarzy mieli wiele powodów do radości. Przede wszystkim podczas Letnich Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 polska reprezentacja mężczyzn wywalczyła srebrny medal. Wcześniej, w Łodzi, wywalczyła z kolei brązowy medal siatkarskiej ligi narodów. Ponadto reprezentacja siatkarek dotarła do ćwierćfinałów olimpijskich rozgrywek.

Na trzecim miejscu dyscyplin z największym wsparciem sponsorów zalazła się koszykówka. Tym samym na czwartą lokatę zepchnęła sporty motorowe. Znacznie mniejsze wsparcie otrzymały piłka ręczna, ruch olimpijski, obiekty sportowe, żużel, kolarstwo i tenis ziemny.

Ciekawie prezentuje się również zestawienie właścicieli osiągających największe przychody ze sprzedaży praw sponsoringowych. Zdecydowanie największe wpływy z tego tytułu zanotował Polski Związek Piłki Nożnej. Szacuje się, że w ubiegłym roku zbliżyły się one już do 100 mln zł.

W TOP15 właścicieli praw sponsoringowych są też takie organizacje, jak Polski Związek Piłki Siatkowej, Polski Komitet Olimpijski i Polski Związek Narciarski. Istotne znaczenie odgrywają spółki organizujące rozgrywki: Ekstraklasa (piłka nożna), Polska Liga Koszykówki, Polska Liga Siatkówki oraz Superliga (piłka ręczna). Duże wpływy z praw sponsoringowych otrzymuje Tour de Pologne, którego organizatorem jest firma Lang Team.