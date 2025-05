DM BOŚ podwyższa wyceny energetyki. Uwagę przyciąga zwłaszcza jedna spółka

Analitycy różnych domów maklerskich są zgodni co do oceny, że spółki energetyczne przez wiele lat były niedoszacowane. Postrzeganie sektora energetycznego zmienia się na optymistyczne. Łukasz Prokopiuk rekomenduje zakup akcji PGE, Enei i Taurona podnosząc jednocześnie wycenę za akcję odpowiednio do 12,5 zł, 19 zł i 10,4 zł. Pod wpływem podwyższenia prognoz uległo zmianie nastawienie do walorów PGE i Enei. „Zauważamy korzystne zmiany w sektorze energetycznym, które dodatkowo wspierają nasze pozytywne podejście do walorów Tauronu” – czytamy w rekomendacji datowanej na 15 maja.

Czytaj więcej Energetyka Spółki energetyczne znów w modzie Od ponad roku mimo braku wydzielenia elektrowni węglowych ze spółek elektroenergetycznych te zyskują na wartości, i to o kilkadziesiąt procent. Są ku temu powody.

Zdaniem analityka doszło do dużej zmiany zmianę w polityce rządu, która obecnie wydaje mocno wspierać EBITDA spółek energetycznych notowanych na GPW. „Po drugie mamy wrażenie, że z perspektywy akcjonariuszy mniejszościowych poprawiło się podejście rządu do spółek z udziałem Skarb Państwa. Po trzecie wygląda na to, że negatywne czynniki działające w sektorze energetycznym (o których wspominaliśmy w poprzednich raportach) nie zdołały znacząco wpłynąć na kursy spółek energetycznych na GPW. Spośród trzech spółek energetycznych, które pokrywamy, Tauron pozostaje naszym preferowanym aktywem, następne jest PGE, a Enea na szarym końcu.” – czytamy w rekomendacji.

Prokopiuk dodaje, że chociaż na razie nie usłyszeliśmy oficjalnych deklaracji, niemniej wydaje się, że rząd zrezygnował z projektu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek) i decyzję o pozbyciu się aktywów węglowych i ewentualnych inwestycjach w energetyczną transformację na dużą skalę pozostawił w gestii samych spółek. „Być może za tą decyzją rządu stoi konstatacja, że jeśli sektor energetyczny ma udźwignąć samodzielnie ciężar transformacji energetycznej, należy wspierać jego zdolność generowania gotówki. Przede wszystkim w połowie 2024 roku rząd poddał reformie system równoważenia energii, który wspiera segmenty generacji, a także pomaga utrzymać dodatnią EBITDA na produkcji opartej na węglu (pomimo kiepskich warunków makroekonomicznych)” – czytamy.

Zalety rynkowe spółek

Analityk wskazuje także regulator, a więc URE wydaje się nagradzać wszelkie rodzaje działalności regulacyjnej w sektorze (dotyczy to nie tylko dystrybucji, która jest dodatkowo napędzana tanimi kredytami z KPO, a również grzewczych i detalicznych energetycznych taryf, które są wyższe, niż wcześniej energetycznych, które pokrywamy, wygenerowała rekordowo wysokie EBITDA.