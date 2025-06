Największe spółki za wyłączeniem części elektrowni z opłat za emisję CO2

Polski Komitet Energii Elektrycznej skupiający największe spółki elektroenergetyczne przesłał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uwagi dotyczące nowelizacji ustawy o handlu uprawnieniami do emisji CO2, co jest jednym z elementów dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw zgodnie z założeniami zmienionej dyrektywy EU ETS. PKEE przedstawił kilka propozycji zmian w prawie, a jedna budzi najwięcej emocji. Ewentualne wyłączenie tych elektrowni z EU ETS jako „stabilizatorów” systemu energetycznego miałby pozwolić na obniżenie kosztów. Prezesi potencjalnych beneficjentów tego wyłączenia, a więc PGE, Enei i Tauronu, komentują dla „Parkietu” tę propozycję.