Jak wynika z publikowanej uchwały, Rada Nadzorcza Energi pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o wyrażenie zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń o naprawienie szkód pozostających w związku z realizacją budowy bloku węglowego o mocy około 1000 MW Ostrołęka C, w tym w związku z angażowaniem lub zobowiązaniem do angażowania lub zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczenia środków finansowych w związku z projektem, w tym przekazywaniem środków finansowych spółce Elektrownia Ostrołęka oraz wykonywaniem w spółce celowej prawa głosu w związku z projektem.

Wniosek dotyczy szkody lub szkód wyrządzonej lub wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu przez: Grzegorza Ksepko, Jacka Kościelniaka, Alicję Klimiuk, a także przy sprawowaniu nadzoru przez: Zbigniewa Wtulicha, Paulę Ziemiecką - Księżak, Agnieszkę Terlikowską - Kuleszę, Macieja Żółtkiewicza, Andrzeja Powałowskiego, Marka Szczepańca.

Uzasadnienie decyzji

W ocenie spółki, z prowadzonych analiz i przeglądu dokumentów wynika, że zachowania byłych członków zarządu, jak i byłych członków rady nadzorczej spółki w związku z realizacją projektu, „skutkować mogły poniesieniem przez spółkę szkody lub szkód wielkiej wartości, co mogłoby potencjalnie skutkować odpowiedzialnością tych osób za szkody wyrządzone przy sprawowaniu zarządu i odpowiednio przy sprawowaniu nadzoru”. - Projekt spowodował po stronie spółki szkodę bądź szkody o wielkiej wartości, przede wszystkim na skutek nieuzasadnionych wydatków w celu jego realizacji. W szczególności zauważyć należy, że przebieg realizacji projektu został krytycznie oceniony w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. (...) W przedmiotowej sprawie celowe jest dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i przy sprawowaniu nadzoru względem byłych członków Zarządu Spółki i byłych członków rady nadzorczej spółki oraz ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli, z zachowaniem możliwości poprzedzenia stosownego powództwa lub powództw w powyższym zakresie wnioskiem lub wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, a także wszczęcia i prowadzenia innych postępowań oraz dokonywania innych czynności wskazanych w petitum niniejszego wniosku. Do skutecznego dochodzenia takich roszczeń konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia wyrażająca na to zgodę - czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie w osobnym komunikacie spółka poinformowała o ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Energi na 30 grudnia 2024 r.