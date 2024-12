Chińska fotowoltaika uderza w wyniki ML System

Grupa ML System w okresie I-III kwartału 2024 r. wypracowała 113,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 134,2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W analizowanym czasie wynik EBITDA wyniósł 3,5 mln zł w porównaniu z 13,6 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 24,6 mln zł, wobec straty netto 10,8 mln zł w porównywalnym okresie poprzedniego roku. - W okresie I–III kwartału 2024 r. wyniki finansowe ML System były pod presją kilku czynników, które wpłynęły na obniżenie zyskowności. Kluczowym wyzwaniem okazał się kryzys na rynku fotowoltaiki klasycznej, który przyczynił się do spadku przychodów – tłumaczy firma.

Trudna konkurencja z panelami z Chin

Spółka wdrożyła program oszczędnościowy i intensyfikuje poszukiwanie nowych zleceń. Wartość złożonych ofert na koniec października wynosiła 1,4 mld zł, wobec 147 mln zł rok wcześniej (w ubiegłym roku success rate, czyli proc. ostatecznie wygranych przetargów, wyniósł 38 proc.). Aktualna wartość portfela zleceń do realizacji od IV kwartału 2024 r. wynosi ponad 200 mln zł w porównaniu z 75 mln zł rok wcześniej.

- Rynek, na którym operujemy, jest wyjątkowo trudny – mamy do czynienia z osłabieniem gospodarki, niskimi cenami modułów fotowoltaicznych z Chin oraz wysokimi kosztami surowców w kraju. W odpowiedzi na te wyzwania wdrożyliśmy plan redukcji kosztów, obejmujący m.in. optymalizację zatrudnienia oraz obniżenie wydatków administracyjnych. Równocześnie intensyfikujemy działania związane z pozyskiwaniem zleceń – do końca października złożyliśmy oferty na łączną wartość 1,4 mld zł. Aktualna wartość portfela zamówień wynosi ponad 200 mln zł w porównaniu z 75 mln zł rok wcześniej. Kontynuujemy także przegląd opcji strategicznych, prowadząc rozmowy z potencjalnymi partnerami – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Spółka ma także nadzieje na wzrost sprzedaży nowych produktów. Wartość sprzedaży wysokomarżowego szkła powłokowego wzrosła o 89,4 proc. rok do roku w pierwszych trzech kwartałach 2024 r., osiągając poziom 39,2 mln. Pozytywnym akcentem w analizowanym okresie było także zwiększenie przychodów ze sprzedaży w segmencie kontraktów budowlanych – do 46,8 mln zł z 22,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że kontrakty te charakteryzują się niższą marżą.

Rynkowe ograniczenia i nadzieje

Dodatkowym obciążeniem dla wyników spółki był wzrost kosztów wynagrodzeń o 11,2 mln zł w ujęciu rok do roku. W analogicznym okresie roku 2023 koszty wynagrodzeń w wysokości 3,4 mln zł sfinansowane zostały ze środków unijnych. Kolejnym istotnym elementem była konieczność optymalizacji zapasów modułów fotowoltaicznych w odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku, w tym korektę ich cen o 50 proc. Strata związana z tym działaniem w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 6,8 mln zł. Równocześnie spółka kontynuowała wdrażanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych w nowym zakładzie, co wiązało się z dodatkowymi kosztami utrzymania oraz wynagrodzeń. W III kwartale 2024 r. wydatki te wzrosły o 2,2 w porównaniu ze średnim kosztem w I i II kwartale 2024, co było szczególnie zauważalne w kontekście jeszcze niewykorzystanego pełnego potencjału produkcyjnego. Choć proces ten generuje koszty w krótkim okresie, ma on na celu wzmocnienie zdolności operacyjnych spółki w pierwszej połowie 2025 r.