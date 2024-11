Czytaj więcej Energetyka Prąd w Polsce jest jednym z najdroższych w UE, ale jest nadzieja Rząd nadal rozważa, czy mrozić ceny energii w 2025 r. Tymczasem ceny energii elektrycznej na giełdzie na przyszły rok spadają. Z kolei sprzedawcy energii coraz mocniej rywalizują ofertą sprzedażową, proponując konkurencyjne ceny względem tych urzędowych.

Prawa majątkowe

Wielkość obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku br. na poziomie 1 068 794 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 13,4 proc. Średnia cena obrotu na sesjach wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 36,79 zł/MWh i jest to spadek o 5,52 zł/MWh względem września 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w październiku br. o 11,3 proc. rok do roku, do poziomu 6 808 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 260,71 zł/toe, co oznacza spadek względem września br. o 30,70 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w październiku 2024 r. 4 102 688 MWh, co oznacza wzrost o 25,9 proc. rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,84 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,31 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.