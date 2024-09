MAP broni spółki i chce wyższej ceny energii z wiatraków na Bałtyku. PGE podaje kwotę

MKiŚ zaproponowało w sierpniu w projekcie rozporządzenia maksymalną cenę zakupu energii z morskich farm wiatrowych na aukcji w II fazie wsparcia na poziomie 471,83 zł/MWh. Pierwsza aukcja planowana jest w 2025 r.

MAP podaje, że wskazane w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia koszty inwestycyjne (CAPEX) oraz operacyjne (OPEX) zostały wyznaczone w oparciu o raport NREL Annual Technology Baseline 2023, przy zastosowaniu krzywej uczenia się, której zadaniem miało być uwzględnienie rozwoju technologii w czasie, co w efekcie spowodowało spadek kosztów CAPEX i OPEX.

MAP przypomina, że 19 lipca 2024 r. została wydana nowa wersja raportu NREL wraz z aktualnymi danymi, które zakładają wyższe koszty CAPEX i OPEX. I tak w raporcie z 2024 r. wartości jednostkowego CAPEX (USD/kW) w latach 2022-2030 są większe od wartości z raportu z 2023 r. w poszczególnych latach o wartości rzędu 55-91 proc. Tylko dla 2025 r. różnica w nakładach wynosi 89 proc.

Resort aktywów proponuje także uwzględnienie aktualnych danych dotyczących projekcji poziomu inflacji w strefie euro na 2024 r. i 2025 r., o 0,2 pp. wyżej niż założono w projekcie rozporządzenia, tj. wg aktualnych założeń EBC z lipca 2024 r.

MAP proponuję również rozważenie uwzględnienia w projekcie rozporządzenia dodatkowych kosztów na rzecz bezpieczeństwa, które są szacowane na 50-100 mln euro, lub stosowne wyjaśnienie poprzez wskazanie w uzasadnieniu i OSR, że prezentowane dane dotyczące ceny maksymalnej uwzględniają poziom kosztów bezpieczeństwa, w tym koszty związane z zapewnienie bezpieczeństwa, które dany inwestor w MFW będzie musiał ponieść i uwzględnić w swoim modelu finansowym.

PGE i Polenergia chcą wyższej ceny i zmiany warunków rozporządzenia

Z kolei same spółki energetyczne postulują już konkretne, wyższe kwoty. W ocenie Polskiej Grupy Energetycznej cena maksymalna zakupu energii z morskich farm wiatrowych na aukcji w II fazie wsparcia powinna wynosić ok. 570 zł/MWh, czyli o ok. 21 proc. więcej niż zaproponował resort klimatu. - Uwzględniając wszystkie parametry techniczne i wskaźniki referencyjne określone w treści uzasadnienia oraz stosując poprawny metodologicznie model finansowy do wyznaczenia ceny "strike price" w oparciu o metodologię LCOE, otrzymujemy wynikowo cenę dla roku planowanej aukcji 2025 na poziomie ok. 570 zł/MWh- podaje PGE w uwagach do projektu rozporządzenia MKiŚ.