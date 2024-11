Masa w TFI, rzeźba u maklerów

Zaciętą walkę o pieniądze klientów widać także w przypadku IKZE. Na nich Polacy mieli na koniec czerwca zgromadzone aktywa o wartości ponad 10,3 mld zł. Prym wiodą tutaj TFI, w przypadku których wartość aktywów wynosi 4,37 mld zł. Dystans do nich systematycznie skraca jednak branża maklerska, choć wciąż przewaga TFI jest dość wyraźna. Wartość aktywów na IKZE w podmiotach prowadzących działalność maklerską wynosiła bowiem na koniec I półrocza 2,1 mld zł. W PTE było 1,73 mld zł, w zakładach ubezpieczeń niemal 1,55 mld zł, a w bankach nieco ponad 0,6 mld zł.

To jednak klienci branży maklerskiej w największym stopniu wykorzystują możliwości, jakie dają IKE i IKZE. Widać to na przykładzie średnich wpłat dokonywanych na te konta. Te w I półroczu w przypadku rynku IKE wynosiły 4,7 tys. zł, podczas gdy tegoroczny limit wpłat to prawie 23,5 tys. zł. W tym przypadku klienci biur maklerskich biją wszystkich na głowę. Ich średnia wpłata wynosiła bowiem aż 13,8 tys. zł. W bankach sięgała ona 6,1 tys. zł, w PTE 3,9 tys. zł, w TFI 2,3 tys. zł, a w zakładach ubezpieczeń jedynie 1,9 tys. zł.

Sytuacja podobnie wygląda w przypadku IKZE, w przypadku których również klienci brokerów wykazują się największą skłonnością do wykorzystywania rocznych limitów wpłat. Średnia wpłata dla wszystkich IKZE ukształtowała się na poziomie 2,8 tys. zł. W przypadku osób na etacie wynosiła ona 2,4 tys. zł, a samozatrudnionych 5,1 tys. Przypomnijmy, że tegoroczne limity na IKZE dla tych grup wynoszą niecałe 9,4 tys. zł i ponad 14 tys. zł.

Najbliżej ich wypełnienia byli klienci biur i domów maklerskich. Ich średnia wpłata na IKZE w I półroczu wyniosła 7,6 tys. zł. W PTE było to 3,8 tys. zł, w bankach 3,1 tys. zł, w zakładach ubezpieczeń 2 tys. zł, a w TFI 1,8 tys. zł.

Wiatr zmian

Patrząc na statystyki prezentowane przez KNF, można dojść do wniosku, że „masę” na rynku IKE i IKZE robią przede wszystkim TFI, ale nad „rzeźbą” mocno pracują głównie klienci biur i domów maklerskich. Rynek IKE i IKZE na przestrzeni lat przechodzi zmiany. Świadomość emerytalna Polaków rośnie, a to skłania ich do szukania dodatkowych sposobów odkładania na emeryturę właśnie poprzez produkty indywidualne. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów zgromadzonych na IKE i IKZE w skali całego rynku wzrosła z 18,3 mld zł do 30,7 mld zł, czyli prawie o 70 proc.