W sumie do akcjonariuszy w formie dywidendy miałoby trafić 478,5 mln zł. Prawie 160,4 mln zł ma być przeznaczone na kapitał rezerwowy. Proponowana wielkość dywidendę na akcję oznacza, że stopa dywidendy według wczorajszego kursu zamknięcia wynosiłaby 4,4 proc.

Reklama Reklama

Jako dzień dywidendy zarząd spółki proponuje dzień 15 czerwca 2026 r., natomiast jako dzień wypłaty dywidendy dzień 24 czerwca 2026 r. " Rekomendacja Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 – 100 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF" - czytamy w komentarzu XTB.

W ubiegłym roku XTB na dywidendę przeznaczyło 640,7 mln zł zysku z 2024 r. Wielkość dywidendy na akcję wynosiła wtedy 5,45 zł.