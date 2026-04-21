Rekomendacja zarządu Grupy Kęty zakłada przeznaczenie na dywidendę 482,8 mln zł pochodzących z zeszłorocznego z zysku, co oznacza wypłatę 49,05 zł na akcję. Tym samym na wypłatę trafi 87 proc. zysku netto, który wyniósł 553 mln zł. Przy aktualnym kursie wynoszącym 1128 zł daje to stopę dywidendy na poziomie ok. 4,3 proc.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 19 sierpnia 2026 r., a jej wypłata będzie zrealizowana w dwóch transzach: 3 września (160,9 mln zł) oraz 4 listopada (321,8 mln zł). Rekomendację zarządu pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza spółki.

Grupa Kęty regularnie dzieli się zyskiem

Spółka może się pochwalić długoletnią tradycją wypłat dywidendy, przeznaczając na nią wypracowane zyski niemal nieprzerwanie od 2001 roku. Obowiązująca strategia Grupy Kęty zakłada utrzymanie w latach 2025-2029 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60-100 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. W strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85 proc. skons. zysku netto w formie dywidendy.

Z zysku za 2024 rok Grupa Kęty wypłaciła zł 55,50 zł (łącznie 544,8 mln zł) dywidendy na akcję. Kwota, która trafiła do kieszeni akcjonariuszy była nieco wyższa niż rekomendował zarząd spółki, który proponował przeznaczenie na jej wypłatę 476,4 mln zł, czyli 48,78 zł na walor.