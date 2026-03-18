Producent słodyczy przedstawił swoje plany odnośnie do podziału zysku za 2025 r.. Jego zarząd zarekomendował przeznaczenie 45,2 mln zł zysku netto na dywidendę, co daje wypłatę 35 zł na jedną akcję. Przy aktualnym kursie wynoszącym ok. 858 zł daje to stopę dywidendy na poziomie wynoszącym ok. 4,1 proc. Pozostałą część zeszłorocznego zysku w wysokości 39,4 mln zł Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Proponowany dzień nabycia prawa do dywidendy to 1 czerwca, a proponowany dzień jej wypłaty przypada na 16 czerwca br.

W poprzednim roku akcjonariusze Wawela zdecydowali o przeznaczeniu z zysku za 2024 r.. na wypłatę dywidendy blisko 13 mln zł, co dało wypłatę 10 zł na akcję.

Wawel może się pochwalić kilkunastoletnią historią wypłat dywidendy, przeznaczając na nią wypracowane zyski niemal nieprzerwanie od 2008 roku.

Jakie wyniki miał Wawel w 2025 roku

W 2025 r.. Wawel zanotował 84,6 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu do 73,7 mln zł zysku osiągniętego w poprzednim roku. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 19 proc., osiągając poziom 92,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 740 mln zł i były o ponad 7 proc. wyższe niż rok wcześniej.