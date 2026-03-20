Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przewidywane sumy dywidend na polskim rynku w bieżącym sezonie?

Jak dywidendy wpływają na rzeczywiste stopy zwrotu indeksów giełdowych?

Które branże są wiodącymi płatnikami dywidend na GPW?

Co kształtuje politykę dywidendową kluczowych spółek i sektorów?

Jaki jest długoterminowy trend dywidend na GPW i czynniki go determinujące?

Perspektywa atrakcyjnych dywidend to z pewnością jeden z głównych czynników, które utrzymują inwestorów przy krajowym rynku. Po rekordowym poprzednim roku poprzeczka ustawiona jest jednak wysoko.

O 5 mld zł więcej

Od lat krajowy rynek akcji postrzegany jest przez pryzmat indeksów, które nie uwzględniają dywidend. Tymczasem po rekordowym 2025 r. różnica między indeksem cenowym a dochodowym jest przynajmniej godna uwagi. Przykładowo stopa zwrotu WIG20 w zeszłym roku to 45,3 proc., podczas gdy ta sama grupa spółek po uwzględnieniu dywidend zamknęła zeszły rok 52,5-proc. umocnieniem. Co więcej, maruderzy mogą wytykać WIG20 za to, że jako jeden z niewielu nie pobił on w ostatnich miesiącach swojego rekordu wszechczasów. Co innego , jeśli przeanalizujemy WIG20 Total Return, który już w 2018 r. znalazł się powyżej poziomu szczytów sprzed kryzysu z pierwszej dekady wieku. Następnie wzbił się jeszcze wyżej w 2021 r., a od dwóch lat znów śrubuje rekordy. Jeszcze sprawniej z biciem rekordów idzie indeksom średnich i małych spółek, które właściwie od lat poruszają się w trendach wzrostowych.

Czy w związku z rekordowymi zyskami polskich spółek z 2025 r. możemy liczyć także na rekordy wypłaconych dywidend? Jest na to spora szansa. W 2025 r. spółki notowane na warszawskiej giełdzie wypłaciły akcjonariuszom około 40 mld zł w formie dywidend i był to wynik najwyższy w historii. Wiele wskazuje na to, że w tym roku suma dywidend może być nawet 5 mld zł większa. Wraz ze wzrostem wycen polskich akcji stopa dywidendy dla szerokiego rynku może wynieść około 4,4 proc. Struktura wypłat pozostaje silnie skoncentrowana wokół spółek finansowych, przede wszystkim banków. Na drugim miejscu znajdują się spółki użyteczności publicznej i energetyczne, a rosnący udział mają także firmy konsumenckie oraz deweloperzy.