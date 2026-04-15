Notowania Cloud Technologies podczas wtorkowej sesji zyskiwały na wartości. Po południu akcje wyceniano na 68 zł po wzroście o 3 proc. Technologiczna spółka podała wyniki za IV kwartał i cały 2025 r., a zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy.

Jaką dywidendę wypłaci Cloud Technologies w 2026 roku

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, planowana wypłata za 2025 rok ma być na poziomie 20 proc. oczyszczonego wyniku EBITDA, co daje łącznie 4,8 mln zł, czyli 1,1 zł na akcję. Przy obecnej wycenie walorów oznacza to 1,6-proc. stopę dywidendy. Pozostałą część zysku netto za 2025 rok w wysokości 6,5 mln zł Cloud Technologies chce przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu. W zeszłym roku spółka wypłaciła 1,25 zł dywidendy na akcję.

– Osiągnęliśmy rekordowe w historii Cloud Technologies blisko 49 mln zł przychodów ze sprzedaży danych, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku, a w USD aż o 23 proc. Już 90 proc. danych sprzedajemy pod własnymi markami, zgodnie ze strategiczną decyzją o zmianie modelu sprzedażowego. W 2026 r. weszliśmy ze skalowalnym modelem działania, silnymi fundamentami i jasną strategią, co – w połączeniu z rosnącym rynkiem reklamy online – powinno przełożyć się na dalszy dynamiczny wzrost – komentuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Jakie wyniki ma Cloud Technologies

Wyniki finansowe za sam IV kwartał 2025 r. (oczyszczone o koszty programu motywacyjnego) są zgodne z oczekiwaniami analityków DM BOŚ. Pozytywnie oceniają mocne przepływy pieniężne (4,8 mln zł, o 41 proc. wyższe niż rok temu) oraz nieco wyższy niż oczekiwali (1,03 zł) poziom zarekomendowanej na 2026 r. dywidendy.

Spółka dostarcza dane, którymi zasilane są kampanie reklamowe. Rynek amerykański odpowiada za około 80 proc. jej przychodów. Realizacja nowej strategii ma przyczynić do wzrostu sprzedaży danych przez Cloud Technologies do poziomu 16-18 mln USD w 2026 r. oraz 18-24 mln USD w 2027 r. przy utrzymaniu notowanej w poprzednich latach wysokiej rentowności biznesu. Strategia przewiduje również kontynuację redystrybucji wypracowywanych środków do akcjonariuszy. Zakładana jest zarówno realizacja skupu do 250 tys. akcji własnych, jak i polityki dywidendowej.

Skonsolidowane przychody Cloud Technologies w 2025 r. wyniosły 50,7 mln zł, co oznacza 8-proc. wzrost rok do roku. Przychody ze sprzedaży danych w samym IV kwartale wyniosły 15,1 mln zł, rosnąc o 34 proc., a w walucie bazowej dynamika sięgnęła 49 proc. Kwartalna skorygowana EBITDA urosła rok do roku o 12 proc. do 7,6 mln zł i była zgodna z oczekiwaniami analityków.