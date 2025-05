Polowanie na dywidendy już trwa. Kiedy kupić akcje?

Już ponad 100 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie podało proponowane dywidendy z zysku za 2024 r. Wzięliśmy te wszystkie firmy pod lupę. Wnioski są optymistyczne. Wiele wskazuje, że spółki z GPW będą w tym roku wyjątkowo hojne dla akcjonariuszy. Średnio oferują 4,5-proc. stopę dywidendy, a jej mediana wynosi 3,9 proc. – wynika z analizy „Parkietu”.

Rzut oka na liderów

Rekordzistą jest Ten Square Games. Walne zgromadzenie producenta gier przychyliło się do wniosku zarządu o wypłatę 100 mln zł dywidendy – z jednostkowego zysku netto za 2024 r. w wysokości 72,69 mln zł oraz z części kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich w kwocie 27,34 mln zł. Dzień ustalenia prawa to 20 czerwca, a wypłaty 27 czerwca. Na akcję przypadnie 15,73 zł. Przy aktualnej cenie akcji oznacza to imponującą ponad 15-proc. stopę dywidendy.

Wysoką, ponad 9-proc. stopę zaoferuje akcjonariuszom działająca w Ukrainie spółka IMC. Na akcję przypadnie 0,63 euro. Dywidenda została zatwierdzona uchwałą rady dyrektorów. Termin wypłaty to 5 czerwca. Środki popłyną do inwestorów, którzy będą mieć akcje IMC 29 maja. Jeśli ktoś jeszcze ich nie ma, a dywidendę chce otrzymać, to musi kupić walory najpóźniej 27 maja ze względu na okres rozliczeniowy. IMC jest spółką zarejestrowaną w Luksemburgu. Od dywidendy zostanie potrącony 15-proc. podatek (w Polsce to 19 proc.). Niemal 9-proc. stopę dywidendy zaoferuje też akcjonariuszom inna zagraniczna spółka, węgierski MOL, oraz polskie banki.

Zarząd Banku Handlowego rekomenduje, żeby z zysku za 2024 r. na dywidendę trafiło 1,34 mld zł, co da 10,29 zł na akcję. Proponowany termin ustalenia prawa to 7 lipca, a wypłaty 14 lipca. Stopa dywidendy wynosi 8,9 proc. Niewiele niższą stopę zaoferuje akcjonariuszom Alior Bank. Zarząd rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2024 r. na dywidendę trafiło około 1,2 mld zł, co da 9,19 zł na akcję (stopa 8,8 proc.).