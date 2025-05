Największy polski ubezpieczyciel kontynuuje politykę dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

Dywidendowa rekomendacja zarządu PZU

We wtorek późnym popołudniem zarząd PZU poinformował, że postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za zeszły rok w wysokości przeszło 3,877 mld zł, powiększonego o kwotę niemal 1,081 mld zł zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2023 r. Łącznie daje to blisko 4,958 mld zł.

Niemal 3,859 mld zł z tego zarząd chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Oznacza to, że wyniosłaby ona 4,47 zł na akcję spółki. Ponadto przeszło 8,5 mln zł miałoby zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a blisko 1,1 mld zł zostałoby przeznaczone na kapitał zapasowy zapasowy spółki. Zarząd PZU postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na 25 września 2025 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 16 października 2025 r.

- Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2025-2027, przyjętą 28 listopada 2024 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2025 r. z 10 grudnia 2024 r. – czytamy w komunikacie spółki.

Wniosek Zarządu PZU zostanie przekazany do oceny Radzie Nadzorczej spółki, zaś ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU za zeszły rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.