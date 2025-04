Spółki z warszawskiej giełdy kuszą rekordowymi dywidendami

Na wyższą dywidendę niż przed rokiem nie mają z kolei co liczyć akcjonariusze Banku Pekao, który w zeszłym roku był wyjątkowo hojny, wypłacając im ponad 5 mld zł, co dało 19,20 zł na akcję. Była to najwyższa dywidenda w historii banku. W bieżącym roku akcjonariusze będą musieli zadowolić się wypłatą na poziomie 12,60 zł, ponieważ bank zamierza przeznaczyć na wypłatę tylko połowę z 6,4 mld zł zeszłorocznego zysku. Swoje apetyty w tym roku będą musieli ograniczyć także akcjonariusze ING Banku Śląskiego i Banku Handlowego, choć w przypadku tego ostatniego nie ma jeszcze oficjalnej rekomendacji co do wysokości dywidendy z zysku za ubiegły rok. W zeszłym roku jego akcjonariusze otrzymali 1,45 mld zł (11,15 zł na akcję), w tym roku należy oczekiwać, że będzie to ok. 1,32 mld zł, czyli ok. 10,10 zł na akcję przy założeniu wypłaty 75 proc. zysku za 2024 rok.

Spółki hojne dla akcjonariuszy

Pod względem nominalnej kwoty, która ma trafić do akcjonariuszy w tym roku, trudno będzie przebić pozostałym spółkom Orlen, którego zarząd na dywidendę chce przeznaczyć 7 mld zł (tylko PKO BP ma szansę zbliżyć się do tej kwoty), co oznaczałoby rekordowy transfer gotówki do akcjonariuszy. Zgodnie z rekomendacją zarządu na każdą akcję przypadnie więc 6 zł, co daje ponad 9,3-proc. stopę dywidendy. To kwota znacząco wyższa niż przed rokiem, gdy spółka wypłaciła łącznie blisko 4,8 mld zł (4,15 zł na akcję) oraz od rekordu sprzed dwóch lat, gdy dywidenda wyniosła 6,4 mld zł (5,50 zł na akcję).

Wyższej niż przed rokiem i jednocześnie rekordowo wysokiej wypłaty mogą spodziewać się akcjonariusze LPP. Zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2024/2025 w wysokości 330 zł na akcję i rekomenduje łącznie wypłatę co najmniej 660 zł na walor. Tym samym do kieszeni akcjonariuszy trafi łącznie w dwóch ratach ponad 1,2 mld zł.