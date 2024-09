Walne zgromadzenie Mercoru zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę prawie 12 mln zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023/24 (zakończony 31 marca 2024r.), co oznacza wypłatę 0,77 zł na akcję. To kwota zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Przy obecnym kursie wynoszącym 24,70 zł daje to stopę dywidendy w wysokości około 3,1 proc.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 października br., a jej wypłata nastąpi 11 października. Za poprzedni rok obrotowy 2022/23 Mercor wypłacił 1,51 zł dywidendy na akcję, a jeszcze rok wcześniej akcjonariusze mogli liczyć na 0,63 zł na akcję.

Polityka dywidendowa Mercoru zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 30 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku oraz propozycję wypłaty dywidendy, zarząd będzie brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową spółki, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

W roku obrotowym 2023/2024 (trwającym od kwietnia do marca) Grupa Mercor zanotowała prawie 52,8 mln zł zysku netto, o blisko 12 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. EBITDA była niższa rok do roku o prawie 13 proc., osiągając poziom 76,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 587,4 mln zł i były o prawie 7 proc. niższe niż w roku poprzednim.