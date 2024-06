Walne zgromadzenie Mangaty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę nieco ponad 45 mln zł z zeszłorocznego zysku, co oznacza wypłatę 6,75 zł na akcję. Przy aktualnym kursie wynoszącym 100 zł daje to stopę dywidendy w wysokości około 6,7 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 21 czerwca br., a jej wypłata nastąpi 28 czerwca. Pozostała kwota wynosząca blisko 26 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

Reklama

Czytaj więcej Firmy Wyniki Mangaty pod wpływem schłodzenia popytu Spółka niezbyt udanie weszła w 2024 rok odnotowując spadek zysków rok do roku. W I kwartale br. Mangata Holding zanotował 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 31 proc. mniej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Główny akcjonariusz postawił na swoim

Kwota dywidendy jest wyższa niż rekomendacja zarządu spółki, który proponował przeznaczenie na jej wypłatę 36,7 mln zł, czyli 5,50 zł na walor. Z propozycją wypłaty wyższej dywidendy wyszedł Capital MBO, większościowy akcjonariusz Mangaty (ma 66 proc. udziału w głosach). Ruch głównego akcjonariusza to powtórka sytuacji z poprzedniego roku. Wówczas przeforsował on wypłatę ponad 60 mln zł dywidendy, co czyli 9 zł na jedną akcję. Wypłata była wyższa niż rekomendacja zarządu spółki, który proponował 7,50 zł na akcję. Na dywidendę przeznaczono wówczas nie tylko cały zysk netto wypracowany w 2022 roku w wysokości 41,7 mln zł (jak wnioskował zarząd ), ale także 18,4 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

Podczas wtorkowych notowań za akcje Mangaty płacono ok. 100 zł, co oznacza zwyżkę o 0,4 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.