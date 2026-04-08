Do spółki Syn2bio została wydzielona działalność badawczo–rozwojowa grupy wraz z projektem kardioznacznika. Podział Synektika formalnie nastąpił z końcem marca, gdy sąd zarejestrował emisję ponad 8,5 mln akcji Syn2bio (na taką samą liczbę akcji dzieli się obecnie kapitał Synektika). Za każdą akcję Synektika posiadaną w tzw. dniu referencyjnym, ustalonym na 7 kwietnia (uwzględniając okres rozliczeniowy nastąpiło to dwa dni sesyjne wcześniej, czyli 1 kwietnia) inwestor otrzyma 1 akcję Syn2bio. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez akcjonariuszy.

Reklama Reklama

Cena akcji Synektika już została pomniejszona o wartość działalności wydzielanej do Syn2bio, czyli o około 7,73 proc. (proporcja ta wynika z wyceny sporządzonej wcześniej na potrzeby planu podziału, wg stanu na koniec I półrocza 2025 r.). Wartość ta w przeliczeniu na akcję będzie jednocześnie stanowiła kurs odniesienia dla pierwszej sesji notowania walorów Syn2bio.

– Dzięki podziałowi wkrótce na GPW notowane będą dwie niezależne firmy o odmiennym profilu działalności, przyciągające inwestorów o różnym podejściu do ryzyka i oczekiwaniach. Pozwoli to na bardziej adekwatną wycenę obu spółek, lepiej odzwierciedlającą ich potencjał i kierunki rozwoju. Sądzę, że w dłuższej perspektywie powinno to przełożyć się na wzrost wartości akcji obu firm – podkreśla Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika oraz prezes Syn2bio.

Czym będzie zajmować się Syn2bio

Głównym przedmiotem działalności Syn2bio będzie dalszy rozwój projektu kardioznacznika oraz jego komercjalizacja, a w przyszłości także poszukiwanie nowych, innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych. Synektik z sukcesem zakończył pierwszą oraz drugą fazę badań klinicznych i obecnie jest na zaawansowanym etapie badań trzeciej, ostatniej fazy. Pozytywne zakończenie tego etapu umożliwi rozpoczęcie procesu rejestracyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych, niezbędnego do wprowadzenia kardioznacznika do obrotu na tych rynkach. Głównym źródłem przychodów Syn2bio mają być umowy partneringowe (np. licencje na produkcję kardioznacznika udzielone podmiotom trzecim m.in. w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych) lub własna produkcja tego radiofarmaceutyku przez Syn2bio. Pozostała działalność prowadzona obecnie przez Synektik pozostanie w dotychczasowej spółce matce. Będzie się nadal zajmować m.in. dystrybucją i serwisem innowacyjnych urządzeń medycznych, w tym systemów robotycznych da Vinci.