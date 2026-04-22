Jutro kończy się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zagranicznych. Jak wynika z informacji „Parkietu”, popyt dopisuje, a książka popytu jest pokryta w całości przy cenie 14 zł. Są to dolne widełki cenowe ustalone w trakcie trwania całego procesu. Ostatni dzień zdecyduje jednak, czy cena ta się utrzyma czy będzie nieco wyższa. Przypomnijmy, że maksymalna cena w trwającym IPO wynosi 17,5 zł. Ostateczna cena ma być znana w piątek. Na razie uzyskane przez nas informacje wskazują na mocny popyt zagranicy i inwestorów instytucjonalnych. To zwiększa szanse na to, że IPO ostatecznie zakończy się sukcesem.

W czwartek do godz. 23.59 trwają jednocześnie zapisy dla inwestorów indywidualnych. Maklerzy wskazują na umiarkowane zainteresowanie. Do inwestorów indywidualnych trafić ma od 10 proc. do około 20 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych.

Rex Concepts idzie na GPW. Jakie ma plany?

Rex Concepts z emisji akcji chce pozyskać do 560 mln zł. Akcje oferowane stanowią do 37,34 proc. całkowitej liczby walorów, w tym 33,6 proc. przypada na akcje nowej emisji.

Pozyskane pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowanie aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających (m.in. przejęcia, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki, ekspansja zagraniczna).

Kwota około 130 mln zł ma trafić głównie na sfinansowanie rozwoju poprzez otwarcia nowych lokalizacji – łącznie około 70 nowych restauracji własnych w 2026 r. oraz ponad 80 rocznie w kolejnych latach. Ponadto, spółka planuje przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes, ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Około 150 mln zł spółka planuje przeznaczyć na konsolidację, około 68 mln zł na dodanie nowej marki (jednej lub więcej) do istniejącej sieci, a około 70 mln zł na potencjalną ekspansję na nowy rynek geograficzny z wykorzystaniem istniejących marek, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE.