IPO Rex Concepts dojdzie do skutku. Spółka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 14 zł. To oznacza 20-proc. dyskonto wobec ceny maksymalnej, wynoszącej 17,5 zł.

Ostateczna łączna liczba akcji oferowanych w ramach IPO została ustalona na 35 555 555 sztuk (w tym 32 mln walorów nowej emisji), co oznacza, że wartość oferty publicznej Rex wynosi 497,8 mln zł.

- Przed nami dalsze ambitne plany rozwoju, dlatego bardzo ucieszył nas popyt ze strony inwestorów, który umożliwił sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji. To dla nas wyraźny sygnał zaufania do przyjętej strategii oraz potencjału naszego modelu biznesowego. Przed nami debiut giełdowy, który otworzy kolejny etap rozwoju spółki, a skala zainteresowania inwestorów utwierdza nas w przekonaniu, że obrany przez nas kierunek jest właściwy – komentuje Olgierd Danielewicz, prezes Rex Concepts.

Kiedy Rex zadebiutuje na GPW

Od 17 do 23 kwietnia trwała budowa księgi popytu i zapisy w transzy detalicznej. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynikało, że książka popytu była pokryta w całości przy cenie 14 zł i że taka właśnie będzie cena emisyjna. Już wczoraj informowaliśmy o tym na łamach „Parkietu”.

Z naszych informacji wynikało również, że w transzy inwestorów instytucjonalnych zainteresowanie było całkiem duże. Natomiast słaby popyt był wśród inwestorów detalicznych. Opublikowane dziś rano oficjalne dane są tego potwierdzeniem: spółka zdecydowała o przydzieleniu inwestorom indywidualnym zaledwie 3,4 proc. ostatecznej liczby oferowanych akcji. Tymczasem według zapowiedzi do inwestorów indywidualnych miało trafić od 10 proc. do około 20 proc.

Termin debiutu na GPW wstępnie zaplanowano na 7 maja.

Jakie plany ma Rex

Obecnie jedynym akcjonariuszem debiutanta jest spółka Rex Invest CEE S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Grupa Rex Concepts została założona w 2022 r. przez Olgierda Danielewicza i Petera Kainedera, byłych menedżerów AmRestu. Na koniec 2025 r. Rex zarządzał 159 lokalami. Celem jest osiągnięcie 850 lokalizacji do 2032 r., z czego ponad 700 mają stanowić restauracje własne. Zarząd oczekuje w okresie dwóch lat (2026–2027) blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem 2025 r. W kolejnych trzech latach (2028–2030) przychody mają się co najmniej podwoić względem 2027 r.

Pozyskane pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowanie aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających (m.in. przejęcia, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki, ekspansja zagraniczna).

Kwota około 130 mln zł ma trafić głównie na sfinansowanie rozwoju poprzez otwarcia nowych lokalizacji – łącznie około 70 nowych restauracji własnych w 2026 r. oraz ponad 80 rocznie w kolejnych latach. Ponadto spółka planuje przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes, ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Około 150 mln zł spółka planuje przeznaczyć na konsolidację, około 68 mln zł na dodanie nowej marki (jednej lub więcej) do istniejącej sieci, a około 70 mln zł na potencjalną ekspansję na nowy rynek geograficzny z wykorzystaniem istniejących marek, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE.