Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest status IPO spółki Rex Concepts oraz jaka cena emisyjna została ustalona?

Kiedy spółka zadebiutuje na GPW?

Na jakie strategiczne cele spółka planuje przeznaczyć pozyskany kapitał?

Jakie różnice w poziomie zainteresowania odnotowano wśród poszczególnych transz inwestorów?

Trwa duże IPO spółki Rex Concepts. Od 17 do 23 kwietnia trwa budowa księgi popytu i zapisy w transzy detalicznej. Około 24 kwietnia spółka ma podać informacje o cenie. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynika, że IPO dojdzie do skutku po cenie wynoszącej 14 zł (maksymalna to 17,5 zł). Poprosiliśmy spółkę o weryfikację tej informacji, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Już wcześniej napływały do nas z rynku wieści, że właśnie przy takiej cenie (20 proc. dyskonta względem ceny maksymalnej) książka popytu była pokryta w całości. Z naszych informacji wynika, że w transzy inwestorów instytucjonalnych zainteresowanie było całkiem duże. Natomiast słaby popyt był wśród inwestorów detalicznych.

Kiedy Rex zadebiutuje na GPW

Dojście IPO do skutku byłoby dobrym sygnałem dla rynku kapitałowego. Wprawdzie w tym roku mieliśmy już na głównym parkiecie kilka debiutów, ale wszystkie dotyczyły albo przeprowadzek z NewConnect, albo wprowadzenia na giełdę firm wydzielonych z już notowanych emitentów. De facto Rex byłby pierwszym „prawdziwym” debiutantem w 2026 r. Termin debiutu na GPW wstępnie zaplanowano na 7 maja.

Rex Concepts z emisji akcji chciał pozyskać do 560 mln zł. Przy cenie 14 zł kwota ta będzie odpowiednio niższa. Akcje oferowane stanowią do 37,34 proc. całkowitej liczby walorów, w tym 33,6 proc. przypada na akcje nowej emisji.

Jakie plany ma Rex

Obecnie jedynym akcjonariuszem debiutanta jest spółka Rex Invest CEE S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Grupa Rex Concepts została założona w 2022 r. przez Olgierda Danielewicza i Petera Kainedera, byłych menedżerów AmRestu. Na koniec 2025 r. Rex zarządzał 159 lokalami. Celem jest osiągnięcie 850 lokalizacji do 2032 r., z czego ponad 700 mają stanowić restauracje własne. Zarząd oczekuje w okresie dwóch lat (2026–2027) blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem 2025 r. W kolejnych trzech latach (2028–2030) przychody mają się co najmniej podwoić względem 2027 r.

Pozyskane pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowanie aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających (m.in. przejęcia, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki, ekspansja zagraniczna).

Kwota około 130 mln zł ma trafić głównie na sfinansowanie rozwoju poprzez otwarcia nowych lokalizacji – łącznie około 70 nowych restauracji własnych w 2026 r. oraz ponad 80 rocznie w kolejnych latach. Ponadto, spółka planuje przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes, ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Około 150 mln zł spółka planuje przeznaczyć na konsolidację, około 68 mln zł na dodanie nowej marki (jednej lub więcej) do istniejącej sieci, a około 70 mln zł na potencjalną ekspansję na nowy rynek geograficzny z wykorzystaniem istniejących marek, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE.