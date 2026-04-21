Nie jest to jednak klasyczny debiut, a jedynie przejście z rynku NewConnect. Zmiana rynku notowań odbyła się bez emisji nowych akcji. To pierwszy producent uzbrojenia notowany na głównym parkiecie.

Zarząd Niewiadowa liczy, że obecność na głównym rynku zwiększy rozpoznawalność wśród inwestorów i ułatwi realizację ambitnych planów związanych z ekspansją w sektorze obronnym.

Cel: budowa zdolności produkcyjnych

Niewiadów coraz mocniej rozpycha się w sektorze obronnym. Grupa jest na etapie budowy zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji artyleryjskiej ze szczególnym uwzględnieniem tej o kalibrze 155 mm wykorzystywanej przez armatohaubice, takie jak np.: Kraby czy K9. Spółka w marcu poinformowała o zakupie dwóch linii do elaboracji amunicji 155 mm. Każda będzie miała zdolność do elaboracji 60 tys. sztuk pocisków rocznie. Plan zakłada, że z końcem 2027 r. moce grupy osiągną poziom 120 tys. sztuk amunicji kalibru 155 mm rocznie.

Rozbudowa zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej będzie możliwa m.in. dzięki partnerstwu joint venture z funduszem Forum 119 (Grupa Fidera), który zapewnił finansowanie w wysokości 310 mln zł. Kwota 250 mln zł trafi na budowę zrobotyzowanej fabryki amunicji 155 mm. Zakład będzie dostarczał pociski w standardzie NATO zarówno dla polskiej artylerii, jak i na rynki eksportowe. Pozostałe 60 mln zł zasili produkcję amunicji 40 mm, w tym programowalnych pocisków Airburst opracowywanych z partnerami z Singapuru. Inwestycja obejmuje budowę hal, nowoczesne centra obróbcze CNC oraz własną infrastrukturę balistyczną, co realnie uniezależni polski łańcuch dostaw od podmiotów zewnętrznych. Pełnoskalowy start seryjnego wytwarzania w nowo powstałych zakładach planowany jest na II połowę 2026 r. Grupa ma także plany związane z uruchomieniem produkcji min przeciwpiechotnych oraz planuje rozszerzenie oferty o miny przeciwpancerne. Rozpoczęcie masowej produkcji planowane jest na 2027 r., a pierwszych zamówień spółka spodziewa się w 2026 r. Ponadto grupa zamierza rozwijać technologie dronowe.