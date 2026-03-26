dO prawie 5 proc. drożały w środę akcje Scanwaya, który w piątek zadebiutuje na GPW. Przeniesie się z NewConnect, podobnie jak pierwszy tegoroczny debiutant, czyli One More Level.
Producent gier przeskoczył dziś z NewConnect na rynek główny. To pierwszy tegoroczny debiutant. W kolejce czekają już kolejni.
W najbliższych dniach pojawi się kilku debiutantów na NewConnect.
30 marca na parkiet wejdzie Farm Innovations. Do obrotu trafią akcje serii A, B, B1, B2 i C. Firma od dekady rozwija technologie wspierające hodowców oraz właścicieli zwierząt (jest dostawcą podskórnych mikrochipów do znakowania zwierząt hodowlanych, wpisanym na listę ARiMR), a obecnie planuje rozwój segmentu ubezpieczeń zwierzęcych .
- Nadchodzący debiut to dla nas naturalny krok, będący konsekwencją tego, co budowaliśmy przez ostatnie lata. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich podmiotów, których technologie są porównywalne z rozwiązaniami światowych liderów, a jednocześnie dostosowane do potrzeb lokalnego rynku. Wierzymy, że wejście na rynek publiczny wzmocni naszą pozycję - komentuje Sebastian Przeniosło, prezes Farm Innovations. W ostatniej emisji akcji spółka pozyskała 4,69 mln zł od dotychczasowych i nowych inwestorów. Środki przeznaczy na rozwój technologii, rozszerzanie oferty produktowej i rozbudowę sieci sprzedaży.
Z kolei 1 kwietnia na NewConnect zadebiutuje Kombinat Konopny, spółka działająca w segmencie naturalnych suplementów roślinnych i tekstyliów konopnych. Do obrotu trafią akcje serii B, C, D, E, F, G i H. Walory imienne serii A pozostają w posiadaniu Macieja Kowalskiego, prezesa i większościowego akcjonariusza. Podkreśla on, że to jego świadoma decyzja, potwierdzająca długoterminowe zaangażowanie kapitałowe w rozwój spółki. Czwarty kwartał 2025 r. zakończyła z dodatnim wynikiem EBITDA. Strategicznym celem na lata 2026–2027 jest dalszy wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dodatniego wyniku EBITDA i zwiększaniu udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów.
- Dzień 1 kwietnia ma wiele skojarzeń, jednak dla nas to wyjątkowa data. Dokładnie tego dnia w 2019 roku zaczęliśmy działalność. Debiut na NewConnect w siódmą rocznicę powstania Kombinatu Konopnego to symboliczny krok, ale przede wszystkim spełnienie obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom podczas emisji – mówi prezes.
Z naszych informacji wynika, że trwają przygotowania do IPO takich firm jak Ponar, grupa WB, Rex Concepts czy Empik. O giełdzie myśli też Blik, ale na razie żadne decyzje nie zapadły.
Zanim na główny parkiet wejdą zupełnie nowe firmy, pojawią się na nim wspomniany już Scanway oraz dwie spółki powiązane z podmiotami już notowanymi - Creotech Quantum oraz Syn2bio.
Warto odnotować mocne zróżnicowanie branżowe potencjalnych debiutantów. Są to spółki powiązane z przemysłem i sektorem obronnym (Ponar, grupa WB), gastronomią (Rex Concepts), finansami (Blik), spółki handlowe (Empik), biotechnologiczne (Syn2bio), a także z szerokorozumianej branży technologicznej, takie jak Creotech Quantum (sektor kwantowy) czy Scanway (przemysł kosmiczny).
Scanway zadebiutował na NewConnect 11 października 2023 r. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 45 zł. Do 2025 r. poruszał się w trendzie bocznym, a potem zaczął mocno rosnąć. Obecnie przekracza 330 zł. Stopa zwrotu z akcji w stosunku do kursu odniesienia na pierwszą sesję sięga 650 proc. Kapitalizacja spółki wynosi 550 mln zł. Jej akcje cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. W okresie styczeń–luty skumulowane obroty akcjami Scanwaya przekroczyły 100 mln zł, co odpowiadało za ponad jedną czwartą całkowitego obrotu na NewConnect. W ostatnim czasie portfel zamówień spółki mocno rośnie. Podjęła także współpracę z przedstawicielami sektora obronnego w związku z rosnącym zainteresowaniem jej rozwiązaniami.
Po debiucie Scanwaya, Creotechu Quantum i Syn2bio w tegorocznych statystykach na rynku głównym warszawskiej giełdy będziemy już mieć czterech debiutantów. To więcej niż w całym 2025 roku (Diagnostyka, Arlen oraz QNA Technology).
