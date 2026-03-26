- Nadchodzący debiut to dla nas naturalny krok, będący konsekwencją tego, co budowaliśmy przez ostatnie lata. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich podmiotów, których technologie są porównywalne z rozwiązaniami światowych liderów, a jednocześnie dostosowane do potrzeb lokalnego rynku. Wierzymy, że wejście na rynek publiczny wzmocni naszą pozycję - komentuje Sebastian Przeniosło, prezes Farm Innovations. W ostatniej emisji akcji spółka pozyskała 4,69 mln zł od dotychczasowych i nowych inwestorów. Środki przeznaczy na rozwój technologii, rozszerzanie oferty produktowej i rozbudowę sieci sprzedaży.

Z kolei 1 kwietnia na NewConnect zadebiutuje Kombinat Konopny, spółka działająca w segmencie naturalnych suplementów roślinnych i tekstyliów konopnych. Do obrotu trafią akcje serii B, C, D, E, F, G i H. Walory imienne serii A pozostają w posiadaniu Macieja Kowalskiego, prezesa i większościowego akcjonariusza. Podkreśla on, że to jego świadoma decyzja, potwierdzająca długoterminowe zaangażowanie kapitałowe w rozwój spółki. Czwarty kwartał 2025 r. zakończyła z dodatnim wynikiem EBITDA. Strategicznym celem na lata 2026–2027 jest dalszy wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dodatniego wyniku EBITDA i zwiększaniu udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów.

- Dzień 1 kwietnia ma wiele skojarzeń, jednak dla nas to wyjątkowa data. Dokładnie tego dnia w 2019 roku zaczęliśmy działalność. Debiut na NewConnect w siódmą rocznicę powstania Kombinatu Konopnego to symboliczny krok, ale przede wszystkim spełnienie obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom podczas emisji – mówi prezes.

... oraz kosmos

Z naszych informacji wynika, że trwają przygotowania do IPO takich firm jak Ponar, grupa WB, Rex Concepts czy Empik. O giełdzie myśli też Blik, ale na razie żadne decyzje nie zapadły.

Zanim na główny parkiet wejdą zupełnie nowe firmy, pojawią się na nim wspomniany już Scanway oraz dwie spółki powiązane z podmiotami już notowanymi - Creotech Quantum oraz Syn2bio.