We wtorek ruszyło czwarte co do wartości IPO w historii warszawskiej giełdy. Przy oferowanej liczbie 300 mln akcji i cenie maksymalnej, IPO ma wartość ponad 6,4 mld zł, a cała spółka jest warta 21,5 mld zł. To daje jej jedenastą pozycję na liście największych krajowych spółek na giełdzie (przy czym formalnie Żabka jest spółką zarejestrowaną w Luksemburgu, podobnie jak Allegro).

Reklama

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty.

Kiedy i gdzie można kupić akcje Żabki?

Już wczoraj, czyli 1 października ruszyła budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, potrwa do 9 października. Z kolei zapisy dla inwestorów detalicznych ruszyły dziś. Również potrwają do 9 października – do godz. 15. Tego samego dnia zaplanowano ustalenie ceny, ostatecznej liczby akcji (w tym sprzedawanych i akcji dodatkowego przydziału) oraz podział walorów na poszczególne kategorie inwestorów. 10 października te informacje mają zostać opublikowane, a w dniach 10-14 października odbędą się zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej. Nie później niż do 15 października ma nastąpić przydział oferowanych walorów, a debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października.

W IPO Żabki zaangażowany jest niemal cały rynek. Goldman Sachs i J.P. Morgan pełnią role globalnych koordynatorów i współzarządzających księgą popytu, a BM PKO BP jest agentem oferującym i współzarządzającym księgą popytu. W skład konsorcjum detalicznego w Polsce, którego członkowie przyjmują zapisy od inwestorów detalicznych, wchodzą BM PKO BP oraz następujące biura maklerskie: Alior Banku, BNP Bank Polska, Banku Handlowego, Millenium Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Pekao, BOŚ, BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander i Trigon.

Inwestorzy detaliczni mogą składać więcej niż jeden zapis, ale z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba akcji objętych jednym zapisem nie może być większa niż 15 000 000 (to 5 proc. całej oferty).