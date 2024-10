IPO Żabki to szansa na przełom na GPW. Warto kupić akcje?

Żabce sprzyja zakaz handlu w niedzielę, ponieważ jej sklepy prowadzone przez niezależnych operatorów mogą w ten dzień normalnie działać. Zapowiadane przez obecną koalicję zniesienie lub przynajmniej poluzowanie zakazu handlu będzie dla spółki wyzwaniem biznesowym. Zostało to również zaznaczone w prospekcie jako czynnik ryzyka.

W latach 2021–2023 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży do klientów końcowych grupy wyniosła ponad 25 proc. Było to efektem wzrostu liczby sklepów oraz wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Skorygowana EBITDA w latach 2021–2023 osiągnęła wzrost na poziomie 19 proc. CAGR, a skorygowana marża EBITDA w 2023 r. wyniosła 12,4 proc.

Tegoroczne wyniki wyglądają dobrze. W I półroczu grupa miała 11,1 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 21,5 proc. EBITDA urosła o 37,7 proc., do 1,4 mld zł, a zysk operacyjny o 57 proc., do 574 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 58,2 mln zł wobec 77,2 mln zł straty zanotowanej w pierwszym półroczu 2023 r. Znacząco poprawiły się też przepływy operacyjne.

Handlowa grupa zakłada wzrost skorygowanej marży EBITDA. W perspektywie średnioterminowej ma ona dążyć do górnej granicy przedziału 12–13 proc. Spodziewa się też poprawy marży skorygowanego zysku netto w średnim terminie do poziomu ok. 4,5 proc. dzięki obniżeniu stóp oprocentowania zadłużenia i poprawie efektywności podatkowej.