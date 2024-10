Żabka chce podwoić sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028.

Jakie wyniki ma Żabka?

W latach 2021-2023 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży do klientów końcowych grupy wyniosła ponad 25 proc. Było to efektem wzrostu liczby sklepów oraz wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Skorygowana EBITDA w latach 2021–2023 osiągnęła wzrost na poziomie 19 proc. CAGR, a skorygowana marża EBITDA w 2023 r. wyniosła 12,4 proc.. W latach 2021–2023 i w pierwszym półroczu 2024 r. średni wskaźnik konwersji gotówki kształtował się na poziomie powyżej 85 proc.

W prospekcie znalazły się już dane tegoroczne. W I półroczu 2024 r. grupa miała 11,1 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 21,5 proc. EBITDA urosła o 37,7 proc. do 1,4 mld zł, zysk operacyjny o 57 proc. do 574 mln zł. Zysk netto wyniósł 58,2 mln zł wobec 77,2 mln zł straty zanotowanej w pierwszym półroczu 2023 r.