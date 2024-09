Atrakcyjne wyceny i korzystna sytuacja makroekonomiczna powinny zachęcać do debiutów zarówno lokalnie, jak i globalnie. Na GPW normalizacja sytuacji po szokach wojenno-pandemicznych wraz ze wzrastającymi wskaźnikami wycen powinny zachęcać właścicieli firm do rozważenia debiutu na parkiecie. Obecnie widzimy potencjał do inwestycji w debiuty na poziomie kilku miliardów złotych, co wynika z potencjału do zwiększenia alokacji w akcje m.in. przez OFE (obecnie 79,8 proc. wobec średniej 12-miesięcznej na poziomie 81,06 proc.) – same one mają potencjał do zwiększenia alokacji w akcje przy wyrównaniu do średniej na poziomie 2,85 mld zł. Nie zapominajmy też o PPK, do których co kwartał wpływają ponad 2 mld zł, z czego połowa może być przeznaczona na akcje.

Krótkookresowo wiele będzie jednak zależeć od stopnia powodzenia IPO Żabki. Jeśli ta najpewniej największa oferta akcji od debiutu Allegro rozgrzeje rynek, to sądzimy, że więcej spółek dostrzeże okazje wynikające z wyśrubowanych dwuletnią hossą wysokich poziomów mnożników wyceny. Aktywność zatem wzrośnie, ale w 2025 r.