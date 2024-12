Polska i europejska branża chemiczna mają problemów bez liku

Parkiet

Nie zawsze takie działania mogą jednak przynieść pożądane rezultaty. – Obecnie nie widzimy możliwości utrzymania produkcji w najstarszej instalacji melaminy z 1977 roku (Melamina I). Wymaga ona w perspektywie bardzo kosztownych nakładów odtworzeniowych, które z punktu widzenia konkurencyjności nie są uzasadnione – twierdzi Darnobyt. Dodaje, że w przypadku instalacji Melamina II i Melamina III, które są bardzo wysokiej jakości, celem ZA Puławy (linie produkcyjne należą bezpośrednio do tej firmy) jest utrzymanie sprawności instalacji, by móc szybko przywrócić je do pełnych mocy. Ponadto koncern liczy na podjęcie działań ochronnych wspólnotowego rynku przez UE. Mowa o wprowadzeniu ceł antydumpingowych i cen minimalnych, co pozwoliłoby Azotom poprawić pozycję konkurencyjną względem producentów spoza Unii, głównie z Chin.

Parkiet

Mimo trudniej sytuacji zarówno na rynku, jak i w samej grupie Azoty (duże straty i zadłużenie) koncern na miarę swoich możliwości inwestuje w rozwój biznesu chemicznego. Dla przykładu w zakresie produkcji pigmentów zależne ZCh Police planują w przyszłym roku głównie inwestycje odtworzeniowe, pozwalające zachować ciągłość produkcji i poprawić wykorzystanie zdolności produkcyjnych. – Spółka w tym roku zakończyła inwestycje w zakresie magazynowania i załadunku bieli tytanowej, co powinno skutkować lepszym serwisem dla klienta i zwiększeniem możliwości wysyłkowych produktów luzem. Z kolei w przypadku oxoplastu w tym roku zrealizowane zostały inwestycje odtworzeniowe, umożliwiające zachowanie ciągłości produkcji – podaje Darnobyt.

Obecnie zarząd koncernu pracuje nad transformacją modelu biznesowego w ramach programu „Azoty Business”. Przygotowuje zwłaszcza priorytetowe inicjatywy mające poprawić funkcjonowanie grupy.

Unijne cła mogą pomóc odzyskać części utraconego rynku

Na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie, a co za tym idzie, zwiększenie inwestycji w gospodarce, wzrost wydatków konsumenckich oraz ożywienie w budownictwie, liczy grupa PCC Rokita. Również ta spółka wskazuje na potrzebę przeciwdziałania dumpingowi w branży chemicznej. „Wraz z innymi europejskimi producentami niektórych uniepalniaczy fosforowych złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek antydumpingowy przeciwko chińskim producentom. Efektem tej interwencji są decyzje o wprowadzeniu ceł antydumpingowych, jedna z kwietnia tego roku i kolejna z września” – informuje PCC Rokita.