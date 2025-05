Foto: Parkiet

Cła na nawozy pomogą Azotom zwiększyć produkcję

Ten rok dodatnimi wynikami chce zamknąć grupa kapitałowa Azoty. Realizacja wyznaczonego przez zarząd koncernu celu będzie oznaczać istotną poprawę kondycji finansowej w porównaniu z latami 2023–2024, kiedy to zanotowano miliardowe straty. Kierownictwo spółki, omawiając raport za I kwartał, zwraca uwagę na istotny wzrost produkcji i poprawę przychodów (o 21 proc. rok do roku). To przede wszystkim zasługa coraz lepszych rezultatów osiąganych w biznesie agro (nawozy sztuczne). Co ważniejsze, kluczowy wskaźnik, czyli wynik EBITDA, poprawił się z minus 50 mln zł do minus 8 mln zł. Gdyby nie straty na działalności zależnej firmy GA Polyolefins (należy do niej nowy zakład produkujący polipropylen w Policach), wykazano by ten rezultat na poziomie plus 86 mln zł.

„Stopniowo odbudowujemy naszą pozycję w poszczególnych segmentach, pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, w tym przede wszystkim importu produktów spoza Unii Europejskiej. Liczymy na to, że ostatnia decyzja Parlamentu Europejskiego dotycząca ceł na nawozy z Rosji i Białorusi pozytywnie wpłynie na rentowność biznesu agro” – komentuje p.o. prezes Andrzej Skolmowski.