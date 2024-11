Azoty integrują się wokół konkretnych biznesów

Nie zmienia to faktu, że do końca tego roku Azoty chcą ustalić harmonogramy i podjąć pierwsze decyzje o trwałym wyłączeniu 22 instalacji. Jakich konkretnie, spółka będzie informować w komunikatach giełdowych. Plany koncernu do końca roku przewidują też zmniejszenie liczby zatrudnionych. Od marca do końca października liczba pracowników w grupie zmalała o 820 osób. Do końca roku liczba ta ma sięgać już blisko 1 tys. Dla porównania na koniec ubiegłego roku załoga w całej grupie liczyła 15,7 tys. osób. Przeprowadzona redukcja zatrudnienia to efekt m.in. optymalizacji struktur organizacyjnych, ograniczeń stanowisk menedżerskich oraz wypowiedzeń złożonych przez pracowników i przechodzenia na emeryturę.

Oszczędności mają też dać porozumienia w sprawie zawieszenia wybranych kosztochłonnych postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy. Objęły one łącznie 15 firm z grupy, w tym 4 największe.