Polwax, Mostostal Zabrze oraz Orlen Projekt podpisały ugodę, której przedmiotem jest polubowne rozwiązanie wszystkich sporów związanych z realizacją inwestycji Future. Przedsięwzięcie dotyczyło budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych, które miał zrealizować Orlen Projekt na rzecz Polwaksu.

Polwax zapłaci 30,3 mln zł z odsetkami na rzecz Orlenu Projekt

Na mocy porozumienia zleceniodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz zleceniobiorcy 30,3 mln zł. Pieniądze ma przekazać w czterech ratach: 8,6 mln zł w ciągu najbliższych 30 dni, a potem w odstępach rocznych kolejno: 7,13 mln zł, 7,13 mln zł i 7,44 mln zł. Kwoty te będą uiszczane wraz z odsetkami umownymi za okres od dnia zawarcia ugody do dnia zapłaty danej raty.

Ponadto Mostostal Zabrze, dominujący akcjonariusz Polwaksu, zobowiązał się jako poręczyciel do zapłaty wszystkich rat, gdyby ich nie zapłaciła chemiczna spółka. Jego zobowiązanie trwa do końca 2029 r. i ograniczone jest do 23 mln zł.

Zawarta ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia pomiędzy stronami sporu związane z inwestycją Future. Ponadto spółki zobowiązały się wzajemnie doprowadzić do prawomocnego umorzenia toczących się pomiędzy nimi postępowań sądowych.